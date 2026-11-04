Ile Maurice: Un parfum d'été souffle sur la maison !

Avec l'arrivée des beaux jours, LACASE fait le plein d'inspiration pour réinventer nos intérieurs et profiter pleinement de nos extérieurs. Au programme de ce nouveau numéro : piscines, terrasses, décoration, rencontres inspirantes et bonnes affaires avec les LACASE Home Deals. De quoi accueillir l'été avec style et légèreté !

L'été s'installe et, avec lui, cette irrésistible envie de vivre davantage dehors. Cette nouvelle édition de LACASE met le cap sur les beaux jours avec un dossier spécial Piscines & Outdoor. Tendances, aménagements, équipements et conseils pratiques : tout pour transformer son jardin en véritable oasis de fraîcheur et faire de sa terrasse une pièce à vivre à part entière.

Côté intérieurs, direction le Café de la Presse, à Port-Louis, qui dévoile son nouveau visage, avant de s'offrir une parenthèse de sérénité avec une visite privée placée sous le signe de la nature. Les amateurs de décoration ne seront pas en reste avec des pages shopping hautes en couleur, des inspirations turquoise et une sélection de créations 100 % mauriciennes.

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Ce numéro fait également la part belle aux talents locaux. Rencontre avec Tilakaze, qui cultive un savoirfaire singulier : les maisons de poupées miniatures et récup. Découvrez également l'univers de Joshila Dhaby, artiste-peintre, dont les créations font dialoguer art et mémoire. En cuisine, la mangue s'invite à table pour une parenthèse gourmande aux saveurs de saison.

Autre temps fort de ce nouveau numéro : les LACASE Home Deals ! Du 6 au 22 novembre, cette opération spéciale réunit une sélection d'offres promotionnelles pour aménager, équiper, décorer ou rénover sa maison à prix doux. Mobilier, accessoires, équipements pour la maison et le jardin : les bonnes affaires sont au rendez-vous.

Enfin, place aux astuces du quotidien avec des conseils pour économiser l'eau, éloigner les moustiques, entretenir sa maison et optimiser ses rangements. Sans oublier les rubriques jardin, les conseils de professionnels et un DIY qui met les coquillages en scène.

Un numéro ensoleillé, inspirant et pratique, à savourer comme un avantgoût des vacances !