Ile Maurice: Kersley St-Cyr, père de quatre filles, fauché sur la route

Il aimait rire, partager de bons moments avec ses proches et partir à la pêche. Kersley St-Cyr (photo), 37 ans, domicilié à Résidence Atlee, Forest-Side, a tragiquement perdu la vie dans un accident de la route, lundi, à Chamouny. Le motocycliste se rendait à un enterrement lorsqu'il a été victime de cet accident. Il laisse derrière lui sa compagne, ses quatre filles et ses proches sous le choc.

Le drame s'est produit vers 14 heures. Selon la police, Kersley St-Cyr circulait à moto avec un jeune homme de 19 ans comme passager lorsque le deuxroues a percuté un parapet métallique longeant la route. Sous la violence du choc, le conducteur a été projeté hors de la chaussée. Il a été retrouvé dans un buisson, au fond d'un ravin situé sur le côté gauche de la route, où la motocyclette a également terminé sa course. Le passager, blessé et en état de choc, a été retrouvé sur le bord de la route. Il a été transporté à l'hôpital Jawaharlal Nehru, où il a été admis dans un état critique.

Selon les informations recueillies auprès de la famille, le jeune homme s'était rendu chez sa belle-mère, à ForestSide, où résidait également Kersley St-Cyr. Ce dernier devait l'accompagner à Chamouny pour assister à un enterrement lorsque l'accident s'est produit.

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Le décès du motocycliste a été constaté sur place par le médecin du SAMU à 14 h 13. L'autopsie, pratiquée le même jour, a attribué la mort à des blessures cranio-cérébrales.

Grande perte

Pour sa nièce, Anne Sophie Flora, la nouvelle a été particulièrement difficile à accepter. «Au début, je n'y croyais pas. Un ami m'a appelée pour m'annoncer qu'il avait eu un accident et qu'il était décédé. Je pensais que c'était faux», raconte-t-elle. Ce n'est qu'après avoir obtenu confirmation auprès d'un proche travaillant à l'hôpital que la famille a pris conscience de la tragédie.

Elle garde le souvenir d'un homme jovial, toujours prêt à rire et à profiter de la compagnie de ses proches. «C'était quelqu'un de bien. Il aimait beaucoup s'amuser avec nous. C'est une grande perte pour notre famille», confie-t-elle.

Père de quatre filles, Kersley St-Cyr vivait avec sa compagne. Il travaillait dans différents domaines, notamment dans la maçonnerie. Dernièrement, il avait également travaillé sur des chantiers aux côtés de l'époux de sa nièce.

Passionné de pêche, il avait prévu une sortie au bord de l'eau le samedi suivant. Un rendez-vous auquel il ne pourra malheureusement jamais se rendre. Pour ses proches, sa disparition brutale laisse un immense vide. Ils garderont de lui le souvenir d'un homme qui aimait la vie et les moments passés en famille. L'enquête policière se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.