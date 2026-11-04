Ile Maurice: Déclarations d'impôt - Rs 3,4 milliards collectées par la MRA

La campagne de déclaration d'impôt sur le revenu 2026 s'est achevée le vendredi 30 octobre avec 324 921 déclarations enregistrées auprès de la Mauritius Revenue Authority (MRA). Entre le 26 août et la date butoir, l'organisme a collecté Rs 3,42 milliards et versé Rs 851,2 millions sous forme de remboursements.

Dans le détail, les recettes provenant de l'impôt sur le revenu des particuliers s'élèvent à Rs 3 424 951 577. Parallèlement, la MRA a déboursé Rs 851 231 955 aux contribuables ayant droit à un remboursement.

Durant cette campagne, l'organisme avait notamment encouragé le recours à sa plateforme électronique afin de simplifier les démarches, de limiter les déplacements et de faciliter le traitement des dossiers.

Ce bilan témoigne d'une participation importante des contribuables, avec près de 325 000 déclarations réceptionnées. À l'issue de cette période, la MRA a remercié ceux qui ont soumis leurs déclarations dans les délais impartis et se sont acquittés de leurs obligations fiscales.

Pour toute information complémentaire, les contribuables peuvent consulter le site www.mra.mu ou contacter le Helpdesk de la MRA au 207 6000, durant les heures ouvrables.