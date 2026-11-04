Ile Maurice: Il porte plainte après avoir reconnu ses deux frères dans une vidéo

Une nouvelle piste est explorée dans l'enquête sur le meurtre de Selven Iyempermal, alias Belo (photo). Un homme de 45 ans s'est présenté au poste de police de Pope Hennessy, lundi, après avoir affirmé avoir reconnu ses deux frères dans une vidéo circulant sur Facebook.

Dans sa déposition, le quadragénaire a expliqué avoir visionné la vidéo sur son lieu de travail, à Albion. Selon ses déclarations, les images montreraient plusieurs individus en train de dégrader des biens appartenant à la victime.

Il affirme y avoir identifié ses deux frères, connus comme des consommateurs de drogue. Souhaitant collaborer avec les autorités, le plaignant a indiqué vouloir aider les enquêteurs à retrouver les personnes figurant dans la séquence vidéo. Il a également pris contact avec la Major Crime Investigation Team pour transmettre les informations dont il dispose.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, Imteaz Ahmad Khan Cheddy, 35 ans, domicilié à Stanley, Rose-Hill, reste en détention dans le cadre de cette affaire. Arrêté le 30 octobre, il a comparu devant la Week-End Court le lendemain sous une accusation provisoire de meurtre. La police s'est opposée à sa remise en liberté sous caution. Le suspect rejette les accusations portées contre lui et n'a pas encore fourni sa version des faits aux enquêteurs.

Pour rappel, Selven Iyempermal, âgé de 34 ans, a succombé à ses blessures le 28 octobre après avoir été violemment agressé à son domicile de La Caverne, Vacoas, la veille. Selon les premiers éléments de l'enquête, six individus encagoulés auraient fait irruption dans la maison avant d'exiger de l'argent et de s'en prendre à lui.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d'identifier l'ensemble des personnes impliquées dans cette affaire.