Afrique: Afis Awards 2026 - À Luanda, 6 champions de la finance africaine récompensés pour leur impact sur l'économie

À l'occasion de la sixième édition de l'Africa Financial Summit (Afis), les Afis Awards, organisés en partenariat avec Forvis Mazars, ont distingué six dirigeants et institutions qui contribuent à transformer le paysage financier africain.

Selon un communiqué de presse, banques, assurances, fonds d'investissement, fintechs et banques centrales : les lauréats de cette édition illustrent la capacité du secteur financier à conjuguer performance, innovation et contribution au développement économique du continent.

Ces prix récompensent des parcours et des initiatives qui participent à l'émergence d'une industrie financière africaine plus solide, plus intégrée et davantage tournée vers le financement de l'économie réelle. Des lauréats distingués pour leurs réalisations et leur impact.

Sélectionnés par un jury indépendant composé de professionnels et d'experts du secteur financier, les lauréats des Afis Awards 2026 ont été évalués sur la portée de leurs réalisations, leur capacité d'innovation, leurs performances et leur contribution à la transformation du secteur financier africain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le palmarès de cette année met notamment en lumière l'essor de nouveaux modèles de services financiers, l'engagement des investisseurs dans le développement des entreprises africaines et les stratégies de transformation engagées par les grands groupes bancaires et assurantiels.

À travers ces distinctions, l'Afis entend valoriser les acteurs capables de transformer la puissance financière du continent en investissements, en emplois et en opportunités économiques, en cohérence avec le thème de cette édition : « Making Capital Count : accélérer la croissance grâce à la finance africaine ».

Le palmarès des Afis Awards 2026 African Banker : Mary Vilakazi, Ceo, FirstRand Première femme à diriger FirstRand depuis avril 2024, Mary Vilakazi est récompensée pour le pilotage stratégique de l'un des principaux groupes financiers africains et ses performances dans un contexte de recentrage de ses activités.

African Fund : Development Partners International (Dpi) Development Partners International est distingué pour sa contribution au financement de la croissance des entreprises africaines et son impact sur l'emploi.

African Woman in Finance : Soraya M. Hakuziyaremye, gouverneure de la Banque nationale du Rwanda. Elle est récompensée pour son parcours au service de l'économie rwandaise et son action en faveur de la stabilité monétaire et financière.

African Central Bank Governor est déccerné à Manuel António Tiago Dias, gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA) Manuel António Tiago Dias est récompensé pour son action en faveur de la stabilité monétaire de l'Angola et son parcours au sein de la Banque nationale d'Angola.

African Disrupter : Wave Wave est récompensée pour avoir profondément transformé l'accès aux services financiers en Afrique de l'Ouest grâce à un modèle de mobile money reposant sur des frais réduits et une expérience numérique simplifiée.

African Insurer : Jurie Strydom, Ceo, Old Mutual Jurie Strydom est distingué pour la transformation stratégique engagée à la tête d'Old Mutual et les résultats obtenus par le groupe en 2025.