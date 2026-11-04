Tunisie: Deux navires de croisière américains accostent à La Goulette avec près de 1 350 touristes

4 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Deux navires de croisière américains ont accosté, mercredi 4 novembre 2026, au port de La Goulette, avec à leur bord près de 1 350 touristes, a annoncé le président de la Chambre nationale du transport touristique, Slim Jaballah.

Intervenant sur les ondes de Jawhara FM, il a précisé que les visiteurs étrangers arrivés à bord de ces deux navires bénéficient d'une assurance spécifique.

Au cours de leur escale, les touristes effectueront des circuits à travers plusieurs sites touristiques du pays, notamment Sidi Bou Saïd et Carthage.

Revenant sur l'évolution de l'activité des croisières, Slim Jaballah a indiqué que le nombre de touristes arrivés par voie maritime avait atteint environ 400 000 l'année dernière. Il a exprimé l'ambition de porter ce chiffre à 900 000 visiteurs au cours des deux prochaines années.

Dans ce contexte, le responsable a appelé l'Office de la marine marchande et des ports (OMMP) à élargir l'entrée du port de La Goulette afin de faciliter le passage des grands navires de croisière et de permettre leur accès dans de meilleures conditions.

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