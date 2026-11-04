Tunisie: SONEDE - Un possible changement de tutelle se dessine

Le statut de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) pourrait connaître une évolution. Une orientation se dessine au sein de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) en faveur de son détachement du ministère de l'Agriculture et de son rattachement au ministère de l'Industrie et de l'Énergie, ou de son intégration dans un pôle indépendant. Cette réflexion tient notamment à la nature économique de son activité, selon le président de la commission des finances et du budget, Maher Kettari.

Intervenant mardi soir sur Diwan Fm, le député a évoqué cette piste alors que plusieurs dossiers de financement concernant les deux principales entreprises publiques du secteur de l'eau et de l'énergie sont actuellement examinés au Parlement.

Dans ce contexte, neuf projets de loi relatifs à des conventions de prêts destinées à financer des projets d'investissement et de développement au profit de la SONEDE et de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) ont été soumis à la commission des finances et du budget. Leur examen a été assorti d'une demande d'urgence.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Maher Kettari a tenu à préciser que ces financements sont exclusivement consacrés à la réalisation de projets et au renforcement des infrastructures. Ils ne sont donc pas destinés à couvrir les dépenses courantes de l'État, à financer les salaires ou à rembourser des emprunts antérieurs.

Des investissements dans les réseaux d'eau et d'électricité

Pour la SONEDE, les projets concernés visent notamment à renforcer et à sécuriser l'approvisionnement en eau potable du Grand Tunis, tout en améliorant les performances techniques et énergétiques des réseaux de distribution. Ils prévoient également la construction d'une station de traitement des eaux à Béjaoua, le renforcement des infrastructures de transport des eaux traitées ainsi que l'achèvement des barrages de Saïda et de Kalaat El Kebira.

Du côté de la STEG, les conventions de prêts portent sur le financement des achats de gaz naturel et la réalisation d'une ligne électrique reliant Grombalia à Kandar. Cette infrastructure doit permettre d'acheminer l'électricité produite par les centrales photovoltaïques et de faciliter son exportation vers l'Italie à travers le câble électrique sous-marin.

Sur le plan parlementaire, une séance plénière est prévue les 9 et 10 novembre courant, en présence de la cheffe du gouvernement. Les débats porteront sur le projet de budget de l'État et le budget économique pour l'année 2027, ainsi que sur la présentation de la déclaration gouvernementale.

Les neuf conventions de prêts devraient également être soumises à l'approbation des députés, soit avant le lancement des débats sur le projet de loi de finances, soit immédiatement après leur clôture. Selon Maher Kettari, cette étape devra intervenir au plus tard le 10 décembre prochain.