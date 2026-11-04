Tunisie: Deux barrages en projet à Zaghouan - Celui de Haouaria attendu pour 2028

4 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La région de Zaghouan devrait bénéficier de deux nouveaux barrages, à Haouaria et à Zriba, destinés à renforcer les ressources en eau et à soutenir le développement du secteur agricole. Le projet du barrage de Haouaria devrait entrer en phase de réalisation en 2028, pour un coût prévisionnel de 20 millions de dinars, tandis que celui de Zriba est encore au stade des études approfondies.

Ces informations ont été communiquées par Fethi Labyadh, président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche maritime à Zaghouan, dans une déclaration à Diwan FM dans la région, à la suite de la visite du secrétaire d'État chargé des Ressources hydrauliques.

Concernant le barrage de Haouaria, Fethi Labyadh a expliqué que ce projet vise notamment à remplacer le barrage d'Oued El Kebir, dont l'exploitation est devenue difficile en raison du coût élevé des opérations de curage et des contraintes liées au stockage des sédiments extraits.

Il a précisé que l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche maritime suit ce dossier depuis 2018, en coordination avec la Direction générale des barrages. Une étude préliminaire a été réalisée, avant l'achèvement de l'étude définitive.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Toutefois, le lancement des travaux reste tributaire de l'accomplissement des procédures juridiques relatives à l'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation du projet. Ces démarches pourraient prendre au moins une année.

S'agissant du barrage de Zriba, le responsable a indiqué que le projet se trouve encore au stade des études approfondies, avec un coût prévisionnel estimé à 50 millions de dinars.

Il a également fait savoir que le secrétaire d'État s'est engagé à assurer le suivi de ce dossier, notamment en ce qui concerne l'achèvement des études techniques et l'inspection des fissures constatées dans la zone limitrophe de Hammam Zriba. Cette démarche vise à garantir la sécurité de l'ouvrage et à prévenir tout risque lié aux eaux froides.

La réalisation de ces deux infrastructures hydrauliques devrait contribuer à consolider les ressources en eau de la région et à soutenir son développement agricole, dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources hydriques et les effets croissants des changements climatiques.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.