Tunisie: Décès d'Issam Kasbaoui, fils de l'actrice Mouna Nourreddine

Issam Kasbaoui, fils de l'actrice tunisienne Mouna Nourreddine et employé à l'ambassade de Tunisie à La Haye, est décédé, a annoncé la représentation diplomatique tunisienne dans une publication sur sa page officielle Facebook.

Dans un message empreint d'émotion, l'ambassade de Tunisie à La Haye a présenté ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble de la famille diplomatique, exprimant ses plus sincères sentiments de compassion et de solidarité.

La représentation diplomatique a également prié Dieu d'accueillir le défunt dans Son infinie miséricorde et d'accorder à ses proches patience et réconfort en cette douloureuse épreuve.

Paix à son âme.