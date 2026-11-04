Tunisie: Jusqu'à 120 dinars de plus en 2027 - Les détails des augmentations salariales

Les augmentations salariales prévues à partir de janvier 2027 concerneront les agents de la fonction publique, les salariés des entreprises et établissements publics, les travailleurs du secteur privé ainsi que les retraités. Les revalorisations annoncées varient selon les catégories professionnelles et les régimes concernés, avec des augmentations pouvant atteindre 120 dinars dans la fonction publique et une hausse de 5 % pour plusieurs catégories du secteur privé.

Ces augmentations s'inscrivent dans un programme triennal décidé dans le cadre de la loi de finances 2026. C'est ce qu'a expliqué l'expert en protection sociale, Badreddine Smaoui, lors de son intervention hier soir sur Diwan FM.

L'expert a, par ailleurs, précisé que les montants annoncés correspondent à des augmentations brutes et non nettes. Les sommes effectivement perçues varieront donc en fonction des retenues sociales et fiscales applicables à chaque bénéficiaire.

Jusqu'à 120 dinars dans la fonction publique

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Dans la fonction publique, les augmentations prévues pour janvier 2027 seront réparties selon les catégories professionnelles. Les agents de la catégorie A1 bénéficieront d'une revalorisation de 120 dinars, tandis que ceux des catégories A2, A3 et B auront droit à une augmentation de 105 dinars, contre 100 dinars en 2026.

Pour les catégories C et D, ainsi que les unités 1 et 2, l'augmentation sera de 90 dinars.

Au niveau des entreprises et établissements publics, les cadres bénéficieront d'une hausse de 120 dinars, contre 105 dinars pour les agents de gestion et 90 dinars pour les agents d'exécution.

Le corps des magistrats, relevant du Tribunal administratif, de la justice judiciaire et de la Cour des comptes, bénéficiera également d'une augmentation de 120 dinars.

Une hausse de 5 % du SMIG et du SMAG

Dans le secteur privé, les augmentations concerneront notamment les salaires minimums.

Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), pour le régime de 48 heures hebdomadaires, sera revalorisé de 5 % pour atteindre environ 582,400 dinars par mois, soit une augmentation d'environ 28 dinars.

De son côté, le salaire minimum agricole garanti (SMAG) sera porté à 22,400 dinars par jour, soit une hausse d'environ un dinar quotidien.

Les entreprises soumises à des conventions collectives bénéficieront d'une augmentation de 5 % des salaires de base, ainsi que des indemnités de transport et de présence. Le calcul des augmentations cumulées sera effectué sur la base des salaires de décembre 2026.

Pour les secteurs non couverts par des conventions collectives, la hausse sera également de 5 %, avec des montants variant entre 38 et 73 dinars selon les catégories professionnelles, notamment les agents d'exécution, les agents de gestion et les cadres.

Plusieurs autres catégories concernées

La revalorisation du salaire minimum profitera également à d'autres catégories, notamment les anciens travailleurs des chantiers admis à la retraite, qui bénéficieront d'une augmentation de 5 %, avec un montant pouvant atteindre 582,400 dinars.

Les cadres religieux exerçant à plein temps dans les mosquées bénéficieront également d'une hausse de 5 %, découlant de la revalorisation du SMIG.

Les blessés de la Révolution et les familles des martyrs relevant de la Fondation Fida seront, eux aussi, concernés par des ajustements de 5 %, calculés en fonction de leurs pensions indexées sur le salaire minimum.

Les retraités bénéficieront également de ces revalorisations, selon leur régime d'affiliation.

Pour les affiliés à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS), l'augmentation sera calculée proportionnellement à celle accordée aux salariés en activité, en fonction du taux de départ à la retraite.

Quant aux retraités relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), leurs pensions seront revalorisées de 5 %, avec effet à partir de décembre 2026, parallèlement à l'augmentation du SMIG.