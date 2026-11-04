Tunisie: À Istanbul, Samir Abid expose l'expérience tunisienne en matière de financement des exportations

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a plaidé en faveur de l'adoption de mécanismes innovants de financement du commerce et des exportations, reposant sur la complémentarité entre les financements, les garanties, l'assurance et la simplification des procédures. « Ces mécanismes devraient également contribuer au développement des chaînes de valeur productives et commerciales, afin de transformer les opportunités en opérations d'exportation concrètes et durables », a-t-il lancé, dans son intervention à la 42e session ministérielle du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l'Organisation de la coopération islamique (COMCEC), les 2 et 3 novembre 2026 à Istanbul (Turquie).

Cité, dans un communiqué rendu public, mardi, par le ministère du Commerce, le ministre a souligné, l'importance de mettre en place des instruments de financement du commerce efficaces pour stimuler les exportations des pays membres de l'OCI. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les organismes de financement et de garantie et les structures d'accompagnement des entreprises, en vue de dynamiser les échanges commerciaux entre les pays membres et de faciliter leurs transactions.

Par ailleurs, il a présenté l'expérience tunisienne en matière de financement du commerce, mettant en avant un modèle fondé sur la complémentarité entre les interventions de l'État et celles des organismes publics chargés de promouvoir les exportations. Ce dispositif s'appuie également sur un réseau d'institutions spécialisées dans le financement, la garantie, l'assurance et la promotion commerciale, ainsi que sur les efforts engagés pour numériser les procédures du commerce extérieur.

Abid a, à cet égard, exprimé la volonté de la Tunisie de partager son expérience avec les autres pays membres de l'OCI, dans l'objectif de développer les échanges commerciaux entre eux.

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En marge de cette session, placée sous le thème « Développer des instruments efficaces de financement du commerce pour accroître les exportations des États membres de l'OCI », le ministre a tenu plusieurs rencontres de travail avec ses homologues des pays membres de l'Organisation, notamment le ministre turc du Commerce, Ömer Bolat, le ministre libyen de l'Économie et du Commerce, Suhail Abu Shiha, le ministre nigérien du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, le ministre djiboutien du Commerce et du Tourisme, Orbis Helaf Orbis, et le ministre pakistanais du Commerce, Jam Kamal Khan.

Il s'est également entretenu avec le ministre égyptien de l'Investissement et du Commerce extérieur, Mohamed Farid Saleh, le ministre sénégalais de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, le directeur général de la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), Adib Youssef Al-Aama, ainsi que le nouveau secrétaire général de l'OCI, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed.