Congo-Kinshasa: Kindu - Plus de 8 400 ménages sinistrés après de violentes pluies

La pluie torrentielle accompagnée de vents violents qui a frappé la ville de Kindu dimanche dernier a laissé derrière elle un lourd bilan humain et matériel. Plus de 8 400 ménages ont été affectés, deux personnes ont trouvé la mort et 35 autres ont été grièvement blessées, selon les premières évaluations.

Dans plusieurs quartiers, des habitations ont été détruites ou emportées par les intempéries, laissant des milliers de personnes sans abri. Certaines familles vivent désormais chez des proches ou des voisins, tandis que d'autres passent leurs nuits à l'extérieur faute de solutions de relogement. Parmi les victimes figure Lukinga Wamutuza Jean-Claude, un jeune orphelin dont la maison s'est effondrée. « Nous sommes aujourd'hui hébergés chez des voisins après avoir perdu notre maison. Nous demandons l'aide des personnes de bonne volonté », a-t-il confié.

La catastrophe affecte également l'accès à l'éducation. Plusieurs enfants ont interrompu leur scolarité à la suite de la destruction de leurs habitations et de la perte des biens familiaux. Anastasie Nasibu, mère de famille, affirme que les intempéries l'ont laissée sans ressources : « nous avons tout perdu. Les enfants ne vont plus à l'école et nous vivons dans des conditions difficiles, sans abri. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide », a-t-elle déclaré.

Des besoins humanitaires importants

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Face à l'ampleur des dégâts, les besoins en hébergement d'urgence, en assistance alimentaire et en soutien aux familles sinistrées restent considérables. Les habitants touchés par cette catastrophe espèrent une intervention rapide des autorités et des partenaires humanitaires afin de retrouver des conditions de vie décentes et de reconstruire leurs habitations.