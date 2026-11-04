Congo-Kinshasa: Les habitants de Kyavinyonge exposent leurs préoccupations au gouverneur militaire du Nord-Kivu

À l'occasion de la visite du gouverneur militaire du Nord-Kivu à Kyavinyonge, mardi 3 novembre, les acteurs de la société civile ont dressé la liste des principales difficultés auxquelles fait face cette cité riveraine du lac Édouard. Arrestations de pêcheurs, tensions avec l'ICCN, manque d'eau potable et accès limité aux ressources naturelles figurent parmi les préoccupations soulevées.

Les responsables locaux de la société civile affirment avoir profité de cette visite pour alerter les autorités provinciales sur les conflits persistants entre les populations riveraines et l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN).

Selon eux, des cultivateurs continuent d'être arrêtés dans les zones agricoles situées à proximité du Parc national des Virunga, tandis que des pêcheurs opérant sur le lac Édouard font régulièrement l'objet d'interpellations.

Le président de la société civile de Kyavinyonge, Delphin Malekani, indique que le gouverneur a instruit les responsables de l'ICCN à engager des discussions avec le comité local de sécurité ainsi qu'avec les représentants de la communauté afin de rechercher des solutions durables.

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L'accès à l'eau potable parmi les priorités

Outre les questions sécuritaires et foncières, les habitants ont également mis en avant le déficit d'approvisionnement en eau potable qui affecte une partie de la population. Ils souhaitent bénéficier de nouveaux projets de captage et de distribution d'eau afin d'améliorer les conditions de vie dans cette cité lacustre située à plus de 100 kilomètres de Beni.

Aucun cas d'Ebola signalé

Au cours des échanges, la question de la surveillance sanitaire a également été évoquée. Selon la société civile, aucun cas de la maladie à virus Ebola n'a été enregistré jusqu'à présent à Kyavinyonge. Les habitants espèrent désormais que les engagements pris lors de cette visite permettront d'apporter des réponses concrètes à leurs préoccupations, longtemps dénoncées sans solution durable.