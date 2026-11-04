Congo-Kinshasa: Kinshasa - Un incendie perturbe les activités du centre médical Diamant

La prise en charge des patients a été fortement perturbée ce mercredi 4 novembre au Centre Médical Diamant, situé sur l'avenue Mondjiba, en face de la concession Utexafrica, dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Un incendie survenu aux environs de 6 heures du matin a contraint le personnel à évacuer en urgence les malades, notamment ceux admis aux soins intensifs.

Sur place, l'établissement présentait l'image d'un bâtiment sinistré. Plusieurs vitres ont été endommagées par les flammes, tandis que le personnel soignant, visiblement préoccupé, restait mobilisé à l'extérieur pour gérer les conséquences de l'incident.

Une épaisse fumée était encore visible dans le ciel plusieurs heures après l'intervention des équipes anti-incendie de l'Hôtel de Ville de Kinshasa et de la MONUSCO, qui ont réussi à maîtriser le feu.

Les consultations ont été temporairement interrompues. Les équipes médicales ont concentré leurs efforts sur l'évacuation des malades et la sécurisation des lieux.

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Selon plusieurs témoins, l'incendie aurait été provoqué par un groupe électrogène resté en marche dans le local abritant le service de scanner au moment où l'alimentation électrique de la Société nationale d'électricité (SNEL) venait d'être rétablie. Les circonstances exactes du sinistre n'étaient toutefois pas encore confirmées officiellement.

Aucune perte en vie humaine ni aucun blessé n'ont été signalés à la suite de cet incendie, grâce notamment à la rapidité de l'évacuation et de l'intervention des secours.

Cet incident relance les préoccupations liées à la prévention des incendies dans la capitale congolaise. Ces derniers mois, plusieurs sinistres ont été enregistrés à Kinshasa, suscitant des interrogations sur la sécurité des infrastructures et sur les capacités de réponse des services de secours face à ce type d'urgence.