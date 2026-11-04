Afrique: CAF Awards 2026 - Desabre, Mpasi, Wissa, les Léopards et l'AS Maniema Union parmi les nominés

4 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, ce mercredi 4 novembre, la liste des finalistes dans les différentes catégories des CAF Awards 2026. La République démocratique du Congo sera représentée dans plusieurs distinctions majeures à travers le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, le gardien Lionel Mpasi, l'attaquant Yoane Wissa, les Léopards ainsi que l'AS Maniema Union.

Desabre en course pour le trophée de meilleur entraîneur

Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, figure parmi les dix nominés pour le titre de meilleur entraîneur masculin de l'année. Le technicien français est en concurrence avec plusieurs entraîneurs de renom du continent, notamment Pape Thiaw (Sénégal), Walid Regragui (Maroc), Lamine N'Diaye (Sénégal), Pedro Leitão Brito, dit « Bubista » (Cap-Vert), Hossam Hassan (Égypte), Moatamed Gamal, Mohamed Ouahbi, Alexandre Santos et Miguel Cardoso.

Yoane Wissa parmi les candidats au titre de joueur de l'année

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La RDC compte également un représentant dans la catégorie du joueur africain de l'année. L'attaquant des Léopards, Yoane Wissa, qui évolue à Newcastle United, figure sur la liste des dix nominés aux côtés d'Amad Diallo (Côte d'Ivoire), Antoine Semenyo (Ghana), Achraf Hakimi, Brahim Diaz et Ismael Saibari (Maroc), Ismaïla Sarr, Pape Gueye et Sadio Mané (Sénégal), ainsi que Teboho Mokoena (Afrique du Sud).

Lionel Mpasi en lice chez les gardiens

Dans la catégorie du meilleur gardien de l'année, Lionel Mpasi représente également la RDC. Le portier des Léopards est notamment en concurrence avec Yassine Bounou (Maroc), Édouard Mendy (Sénégal), Ronwen Williams (Afrique du Sud), Yahia Fofana (Côte d'Ivoire) et Oussama Benbot (Algérie).

Les Léopards et Maniema Union également nominés

Chez les sélections nationales, les Léopards figurent parmi les candidats au titre d'équipe nationale masculine de l'année. Ils sont en compétition avec l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie.

Au niveau des clubs, l'AS Maniema Union est le seul représentant de la RDC dans la catégorie du club de l'année. Le club de Kindu disputera cette distinction face notamment au CR Belouizdad et à l'USM Alger (Algérie), à Zamalek SC (Égypte), à l'AS FAR, à l'Olympic Safi et à la RS Berkane (Maroc), à Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), à Al Hilal SC (Soudan) ainsi qu'à l'Espérance sportive de Tunis (Tunisie).

Les lauréats de ces différentes catégories seront connus lors de la cérémonie des CAF Awards 2026, prévue le 7 décembre prochain à Lagos, au Nigeria.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.