Congo-Kinshasa: Plus de 10 000 cas de malnutrition aiguë sévère enregistrés dans la zone de santé de Kibirizi (Nord-Kivu)

La situation nutritionnelle demeure préoccupante dans la zone de santé de Kibirizi, en chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Au cours des dix derniers mois, plus de 10 000 cas de malnutrition aiguë sévère ont été enregistrés chez les déplacés, les retournés et les communautés d'accueil. Les autorités sanitaires lancent, ce mercredi 04 novembre, un appel aux partenaires humanitaires pour renforcer la prise en charge des personnes affectées.

Selon les statistiques de la zone de santé de Kibirizi, 11 732 cas de malnutrition aiguë ont été notifiés au premier semestre parmi les enfants âgés d'un mois à 15 ans. Par ailleurs, plus de 14 000 cas de malnutrition sévère et modérée ont été recensés au cours des dix derniers mois chez les femmes enceintes et allaitantes, les personnes vivant avec le VIH/Sida ainsi que les malades tuberculeux. Malgré l'intervention de plusieurs organisations humanitaires, notamment Médecins sans frontières (MSF) France et Caritas Goma, les besoins restent considérables.

Le superviseur de la zone de santé de Kibirizi, Jérémie Mali Mingi, estime que les ressources actuellement disponibles ne permettent pas de répondre pleinement à l'ampleur de la crise nutritionnelle. « Toutes les formes de malnutrition existent chez nous. Nous voudrions avoir davantage de partenaires pour appuyer ceux qui interviennent déjà afin que la prise en charge soit complète », plaide-t-il.

L'insécurité aggrave la vulnérabilité des populations

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Selon les responsables sanitaires, cette détérioration de la situation nutritionnelle est étroitement liée aux déplacements massifs de populations provoqués par l'insécurité dans l'est de la RDC. La zone de santé de Kibirizi accueille de nombreux ménages déplacés en provenance des territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale. Accueillies dans des familles déjà fragilisées, ces populations font face à une insécurité alimentaire persistante.

Des récoltes perdues et un accès limité aux moyens de subsistance

Les acteurs sanitaires soulignent également que plusieurs familles d'accueil ont perdu l'accès à leurs terres agricoles ou vu leurs récoltes détruites ou pillées à la suite des conflits armés. Cette situation réduit davantage les capacités de production alimentaire des ménages et aggrave les risques de malnutrition, en particulier chez les enfants et les personnes les plus vulnérables. Face à cette urgence, les autorités sanitaires appellent les partenaires humanitaires à renforcer leur soutien aux structures de santé afin d'améliorer la prévention, le dépistage et la prise en charge de la malnutrition dans cette partie du Nord-Kivu.