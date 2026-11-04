Congo-Kinshasa: Le gouverneur de l'Ituri s'inquiète du relâchement des mesures contre Ebola

De retour à Bunia, mardi 03 novembre 2026 après plusieurs jours de mission à Kinshasa, le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Gaby Kasongo, a exprimé son inquiétude face au relâchement observé dans le respect des mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. Il a appelé la population à renforcer sa vigilance et à signaler rapidement tout cas suspect aux structures sanitaires.

S'exprimant à son arrivée dans la capitale provinciale, le gouverneur de l'Ituri a estimé que la persistance de l'épidémie exige le maintien des mesures barrières et une mobilisation constante de tous les acteurs de la société. Selon le général Gaby Kasongo, la menace que représente Ebola ne doit en aucun cas être minimisée, alors que les efforts de riposte se poursuivent dans plusieurs localités touchées.

Le gouverneur militaire a particulièrement insisté sur la nécessité pour la population de respecter les mesures préventives recommandées par les autorités sanitaires. « Je suis personnellement préoccupé par ce relâchement des mesures préventives contre la maladie à virus Ebola. Nous ne pouvons pas banaliser l'existence de cette maladie. Nous ne pouvons pas non plus permettre que des vies humaines soient exposées au danger », a-t-il déclaré. Il a également invité les habitants à collaborer davantage avec les équipes de riposte en signalant rapidement les personnes présentant des symptômes suspects.

Une responsabilité partagée

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Le général Gaby Kasongo a rappelé que la lutte contre Ebola ne relève pas uniquement des services de santé ou des autorités publiques. « J'en appelle à toute la population à respecter les mesures barrières, à signaler tout cas suspect rapidement et à continuer à faire confiance aux équipes sanitaires. La lutte contre la maladie à virus Ebola est une responsabilité collective », a-t-il affirmé. Selon lui, les autorités provinciales continueront à prendre les mesures nécessaires pour soutenir la riposte, tout en appelant chaque citoyen à jouer pleinement son rôle dans la prévention de la maladie.

Cette déclaration intervient dans un contexte où les autorités sanitaires multiplient les actions de sensibilisation afin de freiner la propagation du virus dans la province de l'Ituri. Les responsables de la santé rappellent que le respect des gestes de prévention, l'identification rapide des cas suspects et la coopération avec les équipes médicales demeurent essentiels pour interrompre les chaînes de transmission de la maladie.