Tunisie: Trois projets hospitaliers au centre du renforcement de la coopération tuniso-saoudienne

4 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani s'est entretenu, mardi, avec l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Tunisie, Mohamed ben Abdallah ben Hamad Al-Buraithen.

L'entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays et accélérer les projets mixtes dans le domaine de la santé dont l'achèvement des travaux de construction de l'hôpital universitaire Roi Salman Ibn Abdelaziz à Kairouan et des deux hôpitaux locaux à Sbiba (gouvernorat de Kasserine) et à El Jem (gouvernorat de Mahdia), projets cofinancés par le Fonds saoudien pour le développement.Les deux parties ont évoqué, également, les préparatifs pour l'inauguration le 16 novembre 2026 du centre de néphrologie à l'hôpital Charles Nicolle après sa rénovation en collaboration avec le Centre Roi Salmane de Secours et d'Action Humanitaire, ainsi que le lancement d'autres projets médicaux dans le cadre du programme de volontariat « Saudi Hearing ».

L'ambassadeur saoudien a, à cette occasion, visité l'hôpital numérique du ministère de la Santé et a souligné l'importance de l'échange d'expertises dans ce domaine pour développer et améliorer la qualité des services et des soins.

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