Tunisie: Défense nationale - Le budget 2027 grimpe de 12% et atteint 5,6 milliards de dinars

La commission de la défense, de la sécurité et des forces armées à l Assemblée des représentants du peuple (ARP) et la commission du règlement intérieur, de l'immunité et des affaires juridiques du Conseil national des régions et des districts (CNRD) ont tenu, mardi, une séance conjointe consacrée à l'audition du ministre de la Défense nationale et de la délégation qui l'accompagnait, sur le sujet du projet de budget de la mission de la Défense nationale pour l'exercice 2027.

Selon un communiqué publié par l'ARP, le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili a souligné que le budget de la mission de la Défense nationale pour l'année 2027 s'inscrit dans le cadre de la réalisation des programmes du plan de développement 2026-2030 et intervient en harmonie avec la stratégie globale décennale (2021-2030) fixée par le ministère.

Ce budget a augmenté de 12% par rapport à 2026, atteignant 5 628,249 millions de dinars (MD), hors ressources propres des établissements publics, a-t-il précisé, évoquant la hausse de 15% des dépenses d'investissement qui représentent 28% de l'enveloppe budgétaire.

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Dans ce sens, le ministre a mis l'accent sur l'adoption d'une méthodologie axée sur la rationalisation des dépenses et le renforcement de la gouvernance afin de concilier exigences de sécurité nationale et équilibres financiers de l'État.

À cette occasion, les grandes lignes du projet de budget de la mission de la Défense nationale et du projet annuel de performance (PAP) pour l'année 2026 ont été présentées. Elles concernent les quatre programmes de la mission : le programme d'intervention militaire, le programme de soutien logistique et technique, le programme d'encadrement des militaires ainsi que le programme de commandement et de soutien.

Au cours du débat, plusieurs députés se sont enquis des aspects de la prise en charge des ressources humaines et des affiliés au ministère de la Défense nationale et se sont intérrogés sur le système du service national militaire, le niveau d'avancement de la révision de la loi sur le service national, la santé militaire ainsi que les programmes du renforcement de la carte sanitaire militaire.

La formation professionnelle militaire a également suscité l'intérêt de plusieurs députés qui ont insisté sur l'importance de sa généralisation au vu de la qualité des formations dispensées et de l'engouement qu'elle suscite auprès des jeunes tunisiens.

Les questions relatives à la recherche scientifique, à la numérisation, à l'innovation et à l'industrie de défense, au développement technologique et à l'ouverture sur le secteur privé ainsi qu' à l'élaboration d'une stratégie nationale dans ces domaines, ont également été abordées lors de cette séance d'audition.

Les interventions des députés ont été axées aussi sur la coopération militaire internationale, dans ses volets bilatéral et multilatéral, et les perspectives de son développement ainsi que sur les projets futurs du ministère et ses programmes stratégiques, en plus d'autres propositions et questions liées au soutien des capacités de l'institution militaire et au renforcement de sa préparation pour accomplir ses missions de manière optimale.

En réponse aux différentes interrogations, le ministre de la Défense nationale et la délégation qui l'accompagnait ont fourni des clarifications et des données sur les points soulevés par les membres des deux chambres, lesquelles seront détaillées et incluses dans le rapport conjoint des deux commissions sur cette mission.