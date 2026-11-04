Tunisie: Ligue 1 - Mise à jour de la 3e journée - ST-CA ( 2-1) - Au prix de l'effort et de la rigueur

Des Stadistes sérieux et entreprenants, des Clubistes naïfs et mauvais gestionnaires, le ST n'a pas volé son succès. Tozé a donné une leçon à Kanzari.

C'était le premier tournant du championnat pour un CA qui attendait pour gagner et confirmer ses derniers succès en Ligue des champions. Mais il s'avère que les problèmes techniques et défensifs du CA sont très sérieux comme tous les observateurs l'ont prédit. En vidant son ossature défensive à l'intersaison, Mehdi Miled, le responsable de l'équipe, a fait un «suicide sportif». Le résultat, le CA l'endure d'une journée à une autre : deux buts et une défaite à Ben Guerdane, deux buts contre le CAB et un succès étriqué et deux buts hier au Bardo et une défaite méritée.

Le ST n'a pas fait un hold-up, l'arbitre Heythem Trabelsi n'a pas lésé le CA comme l'avancent ses dirigeants et son entraîneur, c'est une énorme diversion. Le CA, qui n'a pas l'étoffe d'une équipe qui peut rester performante deux ans de suite (l'histoire le montre), paye cash les erreurs de l'après-titre avec un effectif vidé, un mercato caricatural et un Kanzari qui n'a pu rien faire à cause de son obstination et de sa récurrente mauvaise lecture des matches. Hier encore, Kanzari a prouvé qu'il n'était pas un entraîneur gagneur et qui apprendrait de ses erreurs. En 30' de jeu, son équipe pouvait tuer le match après le but de Kadida à la 11' après un assist de Kinzumbi.

Trois buts faciles ratés et un moment fort où la défense stadiste a paniqué mais Khadhraoui rate bêtement un facile face-à-face, Khan loupe un tir facile dans les dix-huit mètres, et les Clubistes font revenir petit à petit le stade dans le match. Duels perdus, jeu hyperdirect avec les mêmes circuits de passe sur Kadida (quels déchets techniques pour ce garçon!) et Kinzumbi sans chercher à tenir un peu la balle et épuiser l'adversaire.

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Ou était Kanzari dans tout cela ? il voyait ses joueurs distraits, sa défense reculer, son gardien mal dégager les balles, mais il n'a pas réagi. A ce moment, Tozé a prouvé que c'est un entraîneur qui travaille bien aux entraînements avec des relais bien faits, un Hmidi et Saafi bien complémentaires qui ont dominé une défense perméable du CA.

Après un coup franc tiré légèrement près du poteau gauche, le Stade, qui obtient un énième coup franc, saisit la faiblesse de Chamekh qui dégage mal et puis Sghayer domine Simpara et Mahressi égalise de la tête à la 46'. Un but qui va changer la physionomie du match. Même si le CA a manqué deux buts par Kadida ( 52' et 68'), le ST était plus présent au milieu, Oumarou et Thioum étaient forts dans la relance contrairement à Khan et Zaddem et surtout Kanté, lourd et qui n'a rien réussi.

Le Stade rate un but facile par Ndiaye (71'), et par Ben Youssef (89') dont la tête est déviée par Chamekh, mais la récompense vient à la fin. Un but assassin du même Ben Youssef (94') qui résume l'énorme gâchis de la défense clubiste: Bouabid, placé à deux mètres derrière ses coéquipiers, déjoue le hors-jeu, Simpara rate le duel (pas de coup franc sur lui) et puis un centre de Khemissi qui passe devant les yeux de Bouabid et de Chamekh.

Une victoire du cran du ST, de la qualité de ses joueurs et de son entraîneur. Le Stade joue un bon football, et parvient avec des joueurs moyens ou assez bons à créer quelque chose. Le CA est tombé, c'était attendu avec cet effectif appauvri et le mauvais mercato pour une équipe qui n'a pas de défense et dont l'entraîneur rate souvent ses choix et ses changements. La qualification au tour des groupes en Ligue des champions n'était qu'un trompe-l'oeil.

Encore deux mois à tenir avec cette défense immature et très faible où Zaalouni, Mahressi, Simpara et Bouabid commettent des erreurs primitives sous le regard d'un Maher Kanzari qui ne corrige rien aux entraînements et qui ne trouve pas de solutions. Le ST se replace, le CA perd des points en haut du classement.