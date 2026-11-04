Tunisie: Etoile du Sahel - Aucune candidature déposée pour les élections du nouveau comité directeur

4 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

L'Etoile Sportive du Sahel a annoncé, mardi, qu'aucune candidature n'a été déposée pour les élections du nouveau comité directeur, à l'expiration du délai légal fixé au 3 novembre à 18h00.

Dans un communiqué, le secrétariat général du club a indiqué qu'en l'absence de candidatures, les procédures légales nécessaires seront engagées conformément aux statuts de l'association et à la législation en vigueur.

Pour rappel, l'Etoile du Sahel avait fixé au samedi 7 novembre 2026 à 17h00 la date de son assemblée générale élective extraordinaire, dont l'ordre du jour prévoit l'élection d'un nouveau comité directeur pour achever le mandat de l'actuel comité provisoire.

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