Tunisie: États-Unis - Abdul El Sayed devient le premier sénateur musulman de l'histoire américaine

Le démocrate Abdul El Sayed a remporté le siège de sénateur du Michigan, battant le républicain Mike Rogers, selon l'Associated Press (AP). Cette victoire historique fait de lui le premier musulman élu au Sénat américain.

Ancien responsable de la santé publique dans le Michigan, âgé de 42 ans, Abdul El Sayed a réussi à s'imposer malgré une campagne difficile et le soutien apporté à son adversaire par son ancienne rivale démocrate, Haley Stevens. Celle-ci avait appelé, à la veille du scrutin, à voter pour le républicain Mike Rogers.

Sa victoire s'inscrit dans une percée plus large du Parti démocrate lors des élections de mi-mandat du 3 novembre. Les démocrates ont repris le contrôle des deux chambres du Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat, infligeant un revers électoral au président Donald Trump et à son parti.

Au Texas, le démocrate James Talarico a également remporté le siège de sénateur face au républicain Ken Paxton, selon les projections des médias américains. Cette victoire met fin à plusieurs décennies de domination républicaine dans cet État, où aucun démocrate n'avait remporté un siège au Sénat depuis 1988.

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Réagissant aux résultats, Donald Trump s'est dit disposé à les accepter et à travailler avec les démocrates, selon un entretien accordé au New York Times. Le président a notamment attribué une partie des défaites républicaines à son absence sur les bulletins de vote et reconnu, lors d'un entretien avec Fox News, que la guerre en Iran avait pesé sur le scrutin.

Il a toutefois prévenu qu'il pourrait opposer son veto aux projets de loi démocrates si nécessaire, affirmant disposer du « pouvoir ultime » que lui confère cette prérogative présidentielle.