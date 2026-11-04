Tunisie/Sénégal: Natation - L'ancien Tunisien Rami Rahmouni décroche l'or pour l'Arabie saoudite aux JOJ de Dakar 2026

Le nageur Rami Rahmouni, désormais connu sous le nom de Rami Bilal après avoir obtenu la nationalité saoudienne, a offert à l'Arabie saoudite une médaille d'or aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026.

L'ancien nageur tunisien s'est imposé dans l'épreuve du 400 mètres nage libre chez les jeunes, permettant ainsi à son pays d'adoption de décrocher une médaille d'or dans cette compétition.

Cette performance marque une nouvelle étape dans le parcours sportif de Rami Rahmouni, qui représentait auparavant la Tunisie avant de changer de nationalité sportive pour défendre les couleurs de l'Arabie saoudite.