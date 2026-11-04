Tunisie: Tourisme - Le pays renforce sa présence sur le marché britannique au salon WTM London 2026

La Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV) participe au Salon Mondial du Tourisme et des Voyages (WTM London 2026), organisé à Londres du 3 au 5 novembre, dans le cadre de ses efforts visant à renforcer la visibilité des agences de voyages tunisiennes lors des grands rendez-vous internationaux du secteur.

En marge de cette manifestation, une séance de travail a réuni une délégation de la FTAV et des représentants de l'association britannique des agences de voyages. Les discussions ont porté sur les perspectives de développement de la coopération et la mise en place de partenariats stratégiques entre les deux parties. La réunion s'est déroulée en présence du directeur général de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), Mohamed Mehdi Haloui.

Cette participation s'inscrit dans le cadre des efforts de la Fédération pour consolider les partenariats internationaux, échanger des expertises sur les évolutions des marchés touristiques mondiaux et découvrir les dernières innovations et avancées technologiques du secteur.

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Le WTM London 2026 constitue un rendez-vous majeur pour rencontrer les principaux acteurs de l'industrie touristique, renforcer les relations avec les tour-opérateurs et les agences de voyages internationaux et explorer de nouvelles opportunités de coopération et de promotion. L'objectif est notamment de consolider la présence de la destination tunisienne sur le marché britannique et les autres marchés internationaux, tout en renforçant son attractivité auprès de différentes catégories de touristes.

La participation tunisienne est marquée par la présence d'une délégation représentant les différentes composantes du secteur touristique, ainsi que par un pavillon mettant en valeur les richesses naturelles, patrimoniales et culturelles de la Tunisie. Celui-ci présente également la diversité de l'offre touristique nationale, qui allie authenticité et renouveau.