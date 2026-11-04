Tunisie: Changer de nom en pays - Les conditions et les procédures à connaître

Le ministère de la Justice prévoit, parmi les principales mesures de l'année 2026, la publication d'un décret autorisant certains citoyens tunisiens à changer de nom, a annoncé récemment le chef de cabinet de la ministre de la Justice, Hédi Ben Ahmed.

Cette mesure relance la question du changement de nom en Tunisie, qui revêt des dimensions à la fois sociales, culturelles et juridiques.

Intervenant à la radio, le chercheur spécialisé dans les questions sociales Ahmed Labiedh a souligné que les prénoms et les noms portent souvent des significations profondes. Ils peuvent faire référence à des personnes du présent ou du passé, mais aussi renvoyer à des figures historiques.

Il a estimé que les parents devraient accorder une attention particulière au choix du prénom de leurs enfants, en tenant compte de l'image et des valeurs qu'ils souhaitent leur transmettre. Certains prénoms, qui avaient autrefois une connotation positive, peuvent également voir leur perception évoluer avec le temps et être désormais considérés comme anciens ou démodés.

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Le changement de nom, une question liée à l'identité individuelle

De son côté, le sociologue Slaheddine Ben Fraj a expliqué que le nom constitue un élément essentiel pour les individus et les sociétés. Selon lui, les sociétés accordent aujourd'hui une importance croissante à l'individu et à sa valeur propre, ce qui place les questions liées à son identité au centre des préoccupations.

Il a ajouté que le changement de nom s'inscrit désormais parmi les choix importants de l'individu. Le prénom attribué à la naissance reflète, dans de nombreux cas, les représentations et les aspirations des parents, sans que l'enfant ait eu son mot à dire. Ce choix peut être lié à une période politique ou historique particulière, ou encore à une qualité que les parents souhaitent voir se concrétiser chez leur enfant.

Quelles sont les conditions légales pour changer de nom en Tunisie ?

Sur le plan juridique, l'avocat Amine Ben Messaoud a rappelé que la législation tunisienne prévoit trois procédures permettant de modifier un nom ou un patronyme : par décret, par décision judiciaire ou par attribution d'un nom de famille.

Il a précisé que la loi prévoit des cas limitativement définis dans lesquels le changement de nom peut être autorisé. C'est notamment le cas lorsque le nom concerné n'est pas d'origine arabe ou maghrébine, lorsque sa signification pose problème, lorsqu'il est difficile à prononcer ou prête à confusion, ou encore lorsqu'il expose son porteur à la moquerie. Le changement peut également être envisagé lorsque plusieurs frères et soeurs portent le même prénom.

La procédure par décret nécessite le dépôt d'une demande auprès du ministère de la Justice. L'autorisation de changement de nom fait ensuite l'objet d'un décret publié au Journal officiel de la République Tunisienne (JORT).