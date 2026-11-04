Tunisie: Algérie-championnat arabe de calcul mental - Des jeunes talents de Teboursouk raflent les premières places

4 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le club des génies de Téboursouk s'est illustré au championnat arabe de calcul mental, organisé en Algérie, en réalisant une performance remarquable. Ses jeunes participants ont décroché les trois premières places de la compétition, confirmant le potentiel des talents tunisiens dans cette discipline.

Ahmed Oueslati a remporté la première place, tandis qu'Islam Ben Menaa s'est classé deuxième. Haroun Majri et Youssef Ben Menaa ont, quant à eux, obtenu la troisième place.

Cette performance vient s'ajouter à un autre motif de fierté pour la ville de Téboursouk, qui compte également dans ses rangs un champion du monde de calcul mental, Iyed Bourio.

Ces distinctions témoignent du dynamisme des jeunes talents tunisiens dans les disciplines intellectuelles et de leur capacité à se distinguer lors des compétitions internationales.

Grâce à ces résultats, le club des génies de Téboursouk place une nouvelle fois la Tunisie sous les projecteurs et confirme que l'excellence peut aussi émerger des régions.

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