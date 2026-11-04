Tunisie: Gabes - Une secousse de magnitude 3 enregistrée au large de Mahres

Une secousse tellurique de magnitude 3 sur l'échelle de Richter a été enregistrée mercredi 4 novembre 2026, à 13h11 (heure locale), au large du golfe de Gabès, selon l'Institut National de la Météorologie (INM).

D'après les analyses préliminaires des stations de surveillance sismique de l'INM, l'épicentre de la secousse a été localisé en mer, à environ 23 kilomètres au sud de Mahres, dans le gouvernorat de Sfax.

Les coordonnées géographiques du séisme ont été établies à 34,25 degrés de latitude nord et 10,58 degrés de longitude est.