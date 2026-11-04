Tunisie: Ministère de l'Intérieur - 3 900 recrutements prévus en 2027

4 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le budget du ministère de l’Intérieur pour l’année 2027 est estimé à 6 560 millions de dinars, enregistrant une hausse de 5,3 % par rapport à 2026. Ce montant a été annoncé mercredi 4 novembre 2026 par le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, lors d’une séance conjointe tenue au siège du Parlement, consacrée à l’examen du projet de budget de l’État pour 2027.

La séance a réuni la commission de la défense, de la sécurité et des forces armées ainsi que la commission du règlement intérieur, de l'immunité et des questions juridiques du Conseil national des régions et des districts.

Selon le ministre, les crédits alloués au département se répartissent entre 4 404 millions de dinars consacrés aux dépenses de rémunération, soit 67 % du budget total, 432 millions de dinars pour les dépenses de fonctionnement, 1 367 millions de dinars pour les interventions et 365 millions de dinars destinés à l'investissement.

3 900 nouveaux recrutements programmés

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Le projet de budget du ministère de l'Intérieur pour 2027 prévoit également le recrutement de 3 900 agents au sein des différents corps relevant du département.

Ces recrutements se répartissent entre 1 500 postes au profit de la Sûreté nationale, 1 600 pour la Garde nationale et 800 pour la Protection civile.

Des investissements pour renforcer la sécurité aux frontières

Le projet de budget prévoit par ailleurs plusieurs enveloppes destinées à renforcer le dispositif de surveillance des frontières terrestres et maritimes, notamment pour lutter contre les menaces terroristes, la contrebande et les tentatives d'infiltration du territoire tunisien.

Dans ce cadre, une enveloppe de 35 millions de dinars est proposée pour l'acquisition d'hélicoptères au profit de la Garde nationale. Une autre dotation de 17,1 millions de dinars est prévue pour les équipements et les dispositifs de couverture des frontières.

Le ministère envisage également de consacrer 53,7 millions de dinars, en crédits d'engagement, à l'acquisition d'équipements spécifiques et à l'amélioration du soutien logistique des unités opérationnelles sur le terrain.

En outre, 19 millions de dinars seront alloués au renforcement et à la modernisation du parc de véhicules, ainsi qu'à l'acquisition de moyens de transport légers et rapides destinés aux unités chargées de la surveillance des frontières.

Enfin, le budget 2027 prévoit une enveloppe de 12 millions de dinars pour l'acquisition d'équipements modernes et de technologies avancées dédiés à la détection des infractions et des crimes.

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