Tunisie: Santé et sciences de la vie - Le pays et la région lyonnaise explorent de nouvelles pistes de coopération

La Tunisie et la région Auvergne-Rhône-Alpes explorent de nouvelles perspectives de coopération dans les secteurs de la santé, des sciences de la vie, de la recherche et de l'innovation. Dans ce cadre, FIPA-Tunisia, en partenariat avec la Chambre de commerce franco-tunisienne (CCFT), a accueilli Érick Lellouche, président de Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre d'une mission consacrée à la découverte de l'écosystème tunisien et à l'identification de nouvelles opportunités de partenariat et d'investissement.

La rencontre, organisée au siège de FIPA-Tunisia, s'est tenue en présence de Jalel Tebib, directeur général de l'agence, d'Issam Hmaida, chef de service à la Direction de la promotion des produits de consommation, de Riadh Cherchir, président de la CCFT, ainsi que de Bassem Kammoun et Nabil Abid, représentants de la Chambre. Sihem Ben Lazreg représentait, pour sa part, le ministère de la Santé.

À cette occasion, Jalel Tebib a présenté les principaux atouts de la Tunisie en matière d'attraction des investissements étrangers. Il a notamment mis en avant le climat des affaires, les mécanismes d'incitation à l'investissement, la disponibilité de compétences qualifiées et la qualité de la main-d'oeuvre. Il a également souligné la position géostratégique du pays, à proximité de l'Europe et au carrefour de l'Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient.

Une présentation consacrée aux entreprises étrangères implantées en Tunisie et aux secteurs à forte valeur ajoutée a, par ailleurs, permis de mettre en évidence les opportunités offertes aux entreprises internationales souhaitant développer leurs activités dans la région et accéder à de nouveaux marchés à partir de la Tunisie.

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Des échanges autour des complémentarités entre les deux écosystèmes

Au cours de sa mission, Érick Lellouche a également visité plusieurs structures importantes de l'écosystème tunisien, notamment le Technopôle de Sidi Thabet et l'Institut Pasteur de Tunis. Ces visites lui ont permis de découvrir les activités de ces institutions et d'échanger avec différents acteurs du secteur.

Les discussions ont notamment porté sur les complémentarités entre les écosystèmes tunisien et lyonnais, ainsi que sur les perspectives de coopération dans les domaines de la santé, des sciences de la vie, de la recherche, de l'innovation et de l'investissement.

Selon FIPA-Tunisia, cette visite s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations économiques, scientifiques et technologiques entre la Tunisie et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle vise à faire émerger des opportunités concrètes de coopération, de partenariat et d'investissement à forte valeur ajoutée, tout en consolidant les échanges entre les deux écosystèmes.