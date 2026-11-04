Tunisie: Transport public - Près de 900 bus supplémentaires attendus en 2026

Le parc de bus opérationnels du transport public en Tunisie devrait atteindre 3 312 véhicules au 12 décembre 2026, contre 2 416 en 2025, soit une augmentation de 896 bus, a annoncé mercredi le ministre du Transport, Rachid Amri.

Cette évolution concerne l'ensemble des établissements publics opérant dans le secteur du transport terrestre, a précisé le ministre lors d'une séance parlementaire commune consacrée à l'examen du projet de budget du ministère du Transport pour l'année 2027.

Dans le détail, le parc opérationnel des sociétés régionales de transport devrait passer de 1 896 bus en 2025 à 2 618 véhicules en décembre 2026.

Pour la Société des Transports de Tunis (Transtu), le nombre de bus en état de marche devrait atteindre 851 unités, contre 520 l'année précédente.

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Quant à la Société Nationale de Transport Interurbain (SNTRI), son parc opérationnel devrait s'établir à 165 bus, contre 111 en 2025.

Ces chiffres, présentés par Rachid Amri devant la Commission de la planification et du développement durable, du transport et des infrastructures de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), ainsi que la Commission des plans de développement et des grands projets du Conseil national des régions et des districts, font état d'une amélioration attendue de la disponibilité des bus dans les différentes structures publiques de transport terrestre.

Cette évolution s'inscrit dans le suivi de la capacité opérationnelle du parc public, un indicateur déterminant pour assurer les services de transport collectif et répondre aux besoins de mobilité dans les différentes régions du pays.