Tunisie: La peine de prison à perpétuité pour le meurtre de son épouse à L'Aouina

4 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné à la réclusion à perpétuité un ressortissant tunisien résidant à l'étranger, reconnu coupable du meurtre de son épouse, cadre paramédical dans un hôpital de la capitale.

Le crime a été commis au domicile conjugal, dans la zone de L'Aouina, à la suite d'une dispute entre les époux qui a dégénéré en agression à l'arme blanche, entraînant le décès de la victime.

Les unités sécuritaires avaient procédé à l'arrestation du suspect et à la saisie de l'arme du crime. Le dossier avait ensuite été transmis à la justice, qui a prononcé la peine de réclusion à perpétuité.

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