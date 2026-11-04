Tunisie: Gafsa - Lancement des premières consultations de neurologie à distance

4 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Les premières consultations de neurologie par télémédecine ont été lancées à l'hôpital universitaire Houcine Bouzaiene de Gafsa , dans le cadre des efforts visant à renforcer la médecine spécialisée dans les régions intérieures et à rapprocher les services de santé des citoyens.

Menée sous la supervision du ministère de la Santé et de la direction régionale de la santé de Gafsa, cette initiative devrait être progressivement étendue à d'autres spécialités médicales, afin d'améliorer l'accès aux soins spécialisés dans la région.

Cette expérience est mise en oeuvre en coordination avec l'hôpital numérique du ministère de la Santé, antenne de Sfax, et le service de neurologie de l'hôpital universitaire Habib Bourguiba de Sfax.

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