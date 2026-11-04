Tunisie: Trump annonce la fin de l'aide militaire américaine à l'entité sioniste dès fin 2026

Le président américain Donald Trump a annoncé, mardi 3 novembre 2026, que les États-Unis mettraient fin à leur aide militaire annuelle à l'entité sioniste à partir de la fin de cette année. Cette décision, présentée comme le résultat d'un accord conclu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, marquerait un tournant important dans les relations stratégiques entre Washington et l'entité sioniste.

Dans un entretien accordé à la chaîne américaine Fox News, Donald Trump a affirmé que les deux dirigeants s'étaient entendus, plusieurs mois auparavant, pour mettre un terme à cette assistance financière. « Nous avons déjà convenu qu'à la fin de cette année, nous ne paierons plus Israël », a-t-il déclaré, évoquant une aide annuelle d'environ quatre milliards de dollars.

Le président américain a justifié cette décision en estimant que l'entité sioniste était désormais suffisamment développé économiquement et militairement pour ne plus dépendre de ce soutien. Il a également fait valoir que cette aide constituait un argument politique utilisé par les adversaires républicains, notamment les candidats démocrates critiques à l'égard du soutien américain à l'entité sioniste.

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Donald Trump a notamment cité le candidat démocrate au Sénat dans le Michigan, Abdul El-Sayed, qui a fait de la remise en question de l'assistance américaine à l'entité sioniste un élément de son discours politique. Le président américain a ainsi laissé entendre que la suppression de cette aide permettrait de réduire les critiques adressées à son camp sur cette question.

Selon Trump, Benjamin Netanyahu aurait lui-même évoqué la possibilité de mettre fin à cette assistance, considérant que l'entité sioniste n'en avait plus besoin. Le président américain a toutefois précisé que Washington continuerait à soutenir son allié en cas de nécessité et à lui vendre des équipements militaires. Les modalités précises de cette évolution n'ont cependant pas été détaillées.

Un accord militaire qui court jusqu'en 2028

Cette annonce intervient alors que l'assistance militaire américaine à l'entité sioniste est encadrée par un mémorandum d'entente de dix ans, conclu en 2016 sous l'administration de Barack Obama. Cet accord prévoit une enveloppe globale de 38 milliards de dollars sur la période 2019-2028, soit 3,8 milliards de dollars par an.

Cette enveloppe comprend notamment 3,3 milliards de dollars au titre du financement militaire étranger, destiné principalement à l'acquisition d'équipements et de matériels de défense américains, ainsi que 500 millions de dollars consacrés à la coopération dans le domaine de la défense antimissile.

L'annonce de Donald Trump soulève ainsi des interrogations sur les modalités d'une éventuelle interruption anticipée de cet engagement, dont l'échéance est normalement fixée à septembre 2028. La mise en oeuvre d'un tel changement dépend également des mécanismes budgétaires et des décisions du Congrès américain, qui joue un rôle déterminant dans l'affectation des crédits.