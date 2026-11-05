Tunisie: Le pays dans le Top 10 aérien africain, mais en perte de vitesse

La Tunisie se classe au 9e rang des marchés aériens africains en matière de capacité programmée pour novembre 2026, avec 529 666 sièges, en baisse de 0,4 % par rapport à la même période de 2025. C'est ce qui ressort des dernières données publiées par l'Official Airline Guide (OAG), spécialisé dans les statistiques du transport aérien.

Avec 529 666 sièges programmés au départ de ses aéroports, le marché tunisien enregistre une diminution de 2 061 sièges sur un an, contre 531 727 en novembre 2025. Cette évolution contraste avec la tendance générale observée sur le continent africain, où la capacité aérienne atteint 25,2 millions de sièges en novembre 2026, en progression de 6,3 % sur un an.

La Tunisie figure ainsi parmi les deux seuls marchés du Top 10 africain à enregistrer un recul de leur capacité, aux côtés de l'Afrique du Sud, dont le nombre de sièges programmés a diminué de 2 %, à 2,36 millions.

L'Égypte conserve la première place du classement avec 3,18 millions de sièges, en hausse de 9,8 %. Elle est suivie par l'Afrique du Sud (2,36 millions), le Maroc (2,05 millions), l'Éthiopie (1,38 million) et le Nigeria (1,29 million).

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L'Algérie occupe, pour sa part, la sixième position avec 948 334 sièges, en légère progression de 0,2 %. Le Kenya et la Tanzanie arrivent respectivement aux septième et huitième rangs, tandis que la Tunisie devance le Ghana, qui ferme le classement avec une capacité de 292 113 sièges.

Un marché africain en progression

À l'échelle continentale, la capacité aérienne programmée poursuit sa progression. Les vols internationaux représentent 77 % de l'offre totale, avec une augmentation annuelle de 5,6 %. La capacité domestique affiche, quant à elle, une croissance plus soutenue de 8,6 %.

Les compagnies à bas coûts (LCC) enregistrent également une évolution notable. Leur capacité progresse de 8,6 % sur un an, pour atteindre 5,4 millions de sièges. Les compagnies traditionnelles représentent toutefois encore 79 % du marché africain, avec une hausse de capacité de 5,7 %.

Par ailleurs, Ethiopian Airlines demeure la première compagnie aérienne du continent en matière de capacité, avec plus de 2 millions de sièges programmés en novembre 2026, devant Safair et Egyptair. Air Algérie se maintient à la cinquième place avec 683 188 sièges, en hausse de 3,4 % sur un an.

Ces données mettent en évidence une dynamique contrastée entre les marchés africains. Alors que la capacité programmée augmente dans la majorité des principaux marchés du continent, la Tunisie enregistre un léger repli de son offre aérienne pour le mois de novembre.