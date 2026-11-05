Afrique: Rugby à 7 féminin - Le continent sur le toit du monde aux JOJ Dakar 2026

Le continent africain a marqué de son empreinte le tournoi de rugby à 7 féminin des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le Kenya, médaillé d'or, et Madagascar, troisième, ont porté haut les couleurs de l'Afrique, devant l'Australie, deuxième.

Le rugby à 7 féminin a offert une belle consécration au sport africain à l'occasion des JOJ Dakar 2026. Au terme de la compétition, le Kenya a décroché la médaille d'or, tandis que Madagascar s'est hissé sur la troisième marche du podium. Entre les deux sélections africaines, l'Australie a dû se contenter de la médaille d'argent.

La sélection kényane a confirmé sa supériorité en remportant la finale face aux Australiennes (17-12), au terme d'une rencontre disputée. Ce succès permet au Kenya de s'adjuger le titre et d'inscrire son nom au palmarès de cette édition des Jeux.

Le parcours des Malgaches mérite également une attention particulière. En dominant la République tchèque (26-10) dans le match pour la troisième place, les joueuses de la Grande Île ont décroché le bronze. Une performance historique pour Madagascar, qui remporte ainsi sa toute première médaille olympique, toutes disciplines confondues.

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Cette double présence africaine sur le podium constitue un signal fort pour le développement du rugby féminin sur le continent. Elle récompense les efforts de formation et la progression de deux nations qui ont su rivaliser avec des équipes reconnues sur la scène internationale.

Pour le Sénégal, pays hôte, le tournoi s'est achevé à la huitième place. Une première expérience à ce niveau pour les Lioncelles, qui auront pu mesurer le chemin à parcourir face à des adversaires de haut niveau.