Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 5 novembre 2026

revue de presse

Bénin : Vaste remaniement à la tête des forces armées après la tentative de putsch de 2025

Près d'un an après une tentative de coup d'État et alors que la menace jihadiste persiste dans le nord du pays, le président béninois Romuald Wadagni a procédé à une importante réorganisation du commandement militaire. Plusieurs hauts responsables des différentes composantes de l'armée ont été remplacés.

Le président béninois Romuald Wadagni a engagé mercredi une vaste réorganisation de la hiérarchie militaire. Réuni en conseil des ministres, l'exécutif a nommé le général Abou Issa au poste de chef d'état-major général des forces armées, en remplacement du général Fructueux Gbaguidi, désormais secrétaire permanent du Conseil national de défense et de sécurité.

Le remaniement concerne également les différentes composantes de l'armée. Le colonel André Dokoui Fofo prend la tête de l'armée de terre, le colonel Hervé Sètondji Allotchenou devient chef d'état-major de l'armée de l'air et le capitaine de vaisseau major Dossa Hounkpatin prend le commandement de la marine nationale. [Source Africa Radio]

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L’Éthiopie et le Soudan expulsent respectivement des diplomates (sources gouvernementales soudanaises)

L’Éthiopie a expulsé six diplomates soudanais, entraînant en retour l’expulsion par Khartoum de diplomates éthiopiens, ont affirmé à l’Afp deux sources au sein du gouvernement soudanais, qui accuse Addis Abeba de soutenir ses rivaux paramilitaires.

L’armée soudanaise assure régulièrement que l’Éthiopie soutient les Forces de soutien rapide (FSR), qu’elle combat depuis avril 2023, notamment en leur permettant de lancer des drones depuis son territoire.

« L’Éthiopie a déclaré le 2 novembre que les employés du consulat soudanais à Asosa, dans la région du Benishangul », à la frontière entre les deux pays, « étaient persona non grata et leur a donné 48 heures pour quitter son territoire », a indiqué à l’Afp un responsable au sein du gouvernement soudanais, sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à s’exprimer devant les médias. Il a dénoncé une « escalade ». [Source senhumainite.com]

Alger et Ndjamena réaffirment le renforcement de leurs liens diplomatiques

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a réalisé mardi 3 novembre une visite de travail dans la capitale tchadienne dans le but de poursuivre les travaux entamés ces derniers mois. Si aucun accord n'a été signé, l'accent a été mis sur l'importance de poursuivre la coopération sécuritaire et économique entre Alger et Ndjamena.

En qualité d'envoyé spécial du chef de l'État algérien, Ahmed Attaf a pu rencontrer le président Mahamat Idriss Déby. L'occasion « de transmettre les salutations du président Abdelmadjid Tebboune, et lui faire part de la satisfaction de ce dernier quant à la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales dans tous les domaines », informe un communiqué publié par la partie algérienne. [Source RFI]

Aboubakary Koïta devient le premier Mauritanien de l’histoire à marquer en Ligue des Champions

L’attaquant mauritanien de l’AEK Athènes, Aboubakary Koita, est devenu le premier joueur mauritanien à inscrire un but en Ligue des champions, lors de la défaite de son équipe (3-2) face au Real Madrid, mercredi, à l’OPAP Arena d’Athènes.

Koita a ouvert le score à la 12e minute, profitant d'une passe en retrait de Luka Jović avant de dépasser Marc Cucurella et de battre le gardien Thibaut Courtois, offrant ainsi un avantage précoce aux locaux.

Son but a déclenché la liesse des supporters locaux et a immédiatement mis le Real Madrid sous pression. [Source TRT Afrika]

JOJ Dakar 2026 - La culture et la gastronomie au coeur de la fête

Dakar accueille les Jeux Olympiques de la Jeunesse du 31 octobre au 13 novembre 2026. Une occasion saisie par la Ville de Dakar et le Fonds de Développement et de solidarité Municipale (FODEM) pour montrer que cet événement n'est pas que sportif. À travers la foire culinaire ouverte depuis lundi 2 novembre, à l'esplanade de la ville de Dakar, les organisateurs visent à montrer la diversité culturelle du continent africain.

Sous une grande structure de chapiteau de couleur blanc au toit métallique et bâché, éclairée par la lumière vive des projecteurs suspendus, la foire bat son plein dans une atmosphère à la fois studieuse et conviviale en ce début de soirée.

Le sol, entièrement recouvert d'un épais tapis de moquette bleue, guide les pas des visiteurs à travers les différents stands où se côtoient tables d'exposition, bannières colorées et affiches thématiques. Aux abords de l'immense chapiteau, on y aperçoit des panneaux aux couleurs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ Dakar 2026) et de la mascotte Ayo, sous des postures des différentes disciplines sportives. [Source Le Soleil]

Gabon-Chine : Oligui Nguema au cœur du miracle économique de Pudong

Dans le cadre de son séjour en République populaire de Chine, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, poursuit son immersion au sein des fleurons du développement économique et urbain chinois. Ce mercredi 4 novembre 2026, l’agenda présidentiel s’est enrichi d’une étape particulièrement symbolique : la visite guidée de l’exposition thématique dédiée à la transformation et à l’ouverture de Pudong, le district phare situé à l’est du fleuve Huangpu.

Sur ce site emblématique de la modernisation chinoise, le Chef de l’État gabonais a plongé au cœur des réformes historiques amorcées en 1990. À l’époque, la zone n’était qu’une étendue de terrains marécageux et d’exploitations agricoles. En l’espace de quelques décennies, la volonté politique et une planification rigoureuse l’ont métamorphosée en un centre financier mondial incontournable. [Source GabonMediaTime]

Tunisie : Le pays dans le Top 10 aérien africain, mais en perte de vitesse

La Tunisie se classe au 9e rang des marchés aériens africains en matière de capacité programmée pour novembre 2026, avec 529 666 sièges, en baisse de 0,4 % par rapport à la même période de 2025. C'est ce qui ressort des dernières données publiées par l'Official Airline Guide (OAG), spécialisé dans les statistiques du transport aérien.

Avec 529 666 sièges programmés au départ de ses aéroports, le marché tunisien enregistre une diminution de 2 061 sièges sur un an, contre 531 727 en novembre 2025. Cette évolution contraste avec la tendance générale observée sur le continent africain, où la capacité aérienne atteint 25,2 millions de sièges en novembre 2026, en progression de 6,3 % sur un an. [Source La Presse]

Libye : Le nouveau gouverneur de la Banque centrale a prêté serment

Fauzi Abokhzam a prêté serment mercredi à Benghazi, deux jours après sa nomination au poste de gouverneur de la Banque centrale libyenne par le Parlement.

Il succède à Naji Issa dont la démission rejetée dans un premier temps par le Parlement en août, a finalement été acceptée en octobre.

Désormais, c’est Fauzi Abokhzam qui tient le gouvernail de la Banque centrale. Il a été choisi par 90 députés sur les 78 que compte le Parlement libyen. Lors d’un rétropédalage. [Source Africanews]

Cybersécurité : L’Américain Cybastion arrive à Abidjan

Cybastion, entreprise technologique américaine de premier plan, organise ce jeudi 5 novembre 2026 à Abidjan une cérémonie d’inauguration pour lancer son nouveau centre régional de cybersécurité équipé de technologies Cisco.

Cette infrastructure mettra à disposition des technologies de nouvelle génération et une expertise américaine de pointe. L’objectif est de favoriser le développement d’économies numériques sûres et résilientes à travers l’Afrique.

L’entreprise officialisera le lancement de ce pôle technologique lors de l’événement qui se tiendra sur les berges de la lagune Ébrié. Le Cisco Cybersecurity Center at Cybastion servira de bouclier régional, destiné à renforcer les capacités de préparation et de réponse aux cybermenaces du gouvernement de Côte d’Ivoire et d’autres pays africains. [Source Apanews]

RDC : Le Bureau politique du PPRD dénonce le recul des libertés sous Tshisekedi

En République Démocratique du Congo, la dissolution du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) continue de provoquer des remous. Dans une déclaration collective, plusieurs personnalités du Bureau politique de l’ancien parti présidentiel dénoncent une décision qu’elles jugent arbitraire et accusent le pouvoir de Félix Tshisekedi de restreindre les libertés politiques.

Alors que plusieurs dirigeants de l’opposition sont détenus et que d’autres partis subissent des restrictions, cette nouvelle confrontation soulève des interrogations sur l’avenir du pluralisme politique congolais. [Source Afrik.com]