Bénin: Le président Wadagni a nommé un nouveau chef d'état-major à la tête de l'armée

Le président béninois Romuald Wadagni a nommé un nouveau patron à la tête des forces armées, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 4 novembre 2026. Le général de corps d'armée Abou Issa, jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre, succède au général Fructueux Gbaguidi. Le partant occupait ce poste depuis 2022. Un changement qui s'accompagne d'autres mouvements dans la hiérarchie militaire.

Le départ du général Fructueux Gbaguidi intervient alors même que le commandant en chef des Forces armées d'Haïti effectue une visite au Bénin.

Le Conseil des ministres n'a avancé aucune raison officielle pour justifier ce changement. Il s'est contenté d'annoncer les nouvelles fonctions de l'officier : Fructueux Gbaguidi devient secrétaire permanent du Conseil de défense et de sécurité, rattaché à la présidence de la République.

Nommé en 2022, il aura vu son mandat largement dominé par la lutte contre le terrorisme dans le nord du pays. Ce contexte l'a conduit à engager plusieurs réformes : refonte de l'architecture de défense dans le Nord, introduction des drones et modernisation de l'enseignement militaire. Les attaques jihadistes ont coûté cher à l'armée, mais les troupes continuent de tenir le terrain.

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Remplacé par son « frère »

Son successeur, le général Issa Abou, 60 ans, jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre, est un ami d'enfance. Les deux hommes ont accompli tout leur parcours côte à côte, au point d'être surnommés « les frères », malgré des styles bien différents. Issa Abou a mené tous les combats à ses côtés.

À la tête de l'armée de terre, le général Abou Issa cède sa place au commandant de l'opération Mirador, le dispositif antiterroriste déployé dans le nord du pays. La Garde nationale et l'armée de l'air changent également de chef.