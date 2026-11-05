Kenya: Ebola - Mécontentement de Nairobi face aux restrictions de voyage pour ses ressortissants

Le Kenya ne décolère pas, après que plusieurs pays ont imposé des restrictions de voyage pour ses ressortissants et les personnes en transit sur son territoire, afin de se prémunir du virus Ebola. Dernier en date, l'Arabie saoudite, qui a renvoyé lundi plus de 300 Kényans, détenteurs de permis de travail en règle.

Arabie saoudite, Koweït, Madagascar et le Salvador ont instauré ces derniers jours des restrictions de voyage à destination et en provenance du Kenya.

Des mesures que le ministre de la Santé, Aden Duale, vit comme une véritable injustice, alors que son pays est parvenu à retrouver l'ensemble des contacts du premier patient atteint d'Ebola et à contenir l'épidémie à un seul cluster : « Il s'agit du personnel qui a nettoyé l'avion du patient, des officiers de la douane, ceux de l'immigration, le personnel de l'aéroport, les membres de sa famille. 100 % des cas contacts ont été retrouvés. On est le seul pays à avoir réussi cela. Ça devrait être apprécié. Le Kenya devrait être félicité et non pas condamné. »

Risque de passages clandestins rendant difficile le suivi des cas contacts

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Pour le ministre de la Santé, le Kenya se retrouve puni d'avoir joué la carte de la transparence. Une situation que déplore également le docteur Jean Kaseya, directeur général d'Africa CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine.

Sur son compte X, il s'exprime pour dénoncer les effets pervers que ces restrictions de voyages pourraient provoquer : « Gardons nos frontières ouvertes. C'est la politique promue par l'Organisation mondiale de la santé et l'Africa CDC. Ce qu'il faut, c'est être bien préparé, c'est promouvoir des mesures de santé publique et ainsi nous contiendrons cette épidémie. Si les frontières se ferment, le voyageur du Kenya, par exemple, au lieu de passer par les points d'entrée officiels, traversera par des chemins clandestins. »

Le ministère de la Santé kényan a annoncé hier avoir libéré cinq patients guéris d'Ebola, et 46 cas contacts, qui ont terminé leur isolement de 21 jours et ont été testés négatifs.