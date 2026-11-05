Ethiopie: Les préparatifs en amont permettent de maintenir l'activité agricole hivernale malgré le manque de précipitations à Bale - Le Premier ministre Abiy

4 Novembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les préparatifs menés en amont par le gouvernement et la population avaient contribué à maintenir des résultats encourageants pour la campagne agricole d'hiver dans la zone de Bale, malgré les craintes liées à l'insuffisance des précipitations.

« Nous avons fait le bilan de la campagne agricole d'hiver dans la zone de Bale. Malgré de vives inquiétudes concernant le manque de précipitations cet hiver, de bons résultats ont été enregistrés grâce aux préparatifs menés en amont par le gouvernement et la population », a écrit le Premier ministre sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre Abiy a souligné que le renforcement de la résilience économique face aux défis d'origine humaine et aux aléas naturels exigeait une planification proactive, une préparation adéquate et l'élargissement de l'éventail des solutions disponibles.

« Il est essentiel de se préparer à l'avance et d'élargir l'éventail des options pour garantir que notre économie reste résiliente et puisse faire face aux défis tant d'origine humaine que naturelle », a-t-il ajouté.

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