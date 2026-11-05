Afrique: Beach soccer - Le Sénégal dans le groupe A

Le Sénégal connaît ses adversaires pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de beach soccer 2026. Pays hôte de la compétition, le champion d'Afrique en titre a été versé dans le groupe A, en compagnie du Mozambique, de l'Ouganda et du Ghana.

Les Lions de la plage sont désormais fixés sur leur parcours pour la prochaine CAN de beach soccer. Devant leur public, ils devront se défaire de trois adversaires pour franchir la phase de groupes et poursuivre leur quête d'un nouveau sacre continental.

Vainqueur des cinq dernières éditions, le Sénégal aborde ce rendez-vous avec l'ambition de prolonger sa domination sur le beach soccer africain. Les hommes de la sélection nationale viseront ainsi un sixième titre consécutif, un exploit qu'ils tenteront de réaliser à domicile.