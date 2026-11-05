communiqué de presse

Des groupes d'expertise réunis par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont recommandé l'ajout de deux nouveaux vaccins candidats contre la maladie d'Ebola à l'essai clinique Tumaini en cours en République démocratique du Congo (RDC). Cette recommandation marque la première fois que des vaccins ciblant spécifiquement le virus Bundibugyo, à l'origine de la flambée épidémique actuelle, sont évalués alors même que sévit une flambée de la maladie concernée.

Les deux vaccins candidats sont le ChAdOx1 mis au point par l'Université d'Oxford en partenariat avec le Serum Institute of India et le mRNA-1469 de Moderna. Le groupe consultatif technique indépendant de l'OMS chargé d'établir les priorités concernant les vaccins candidats a recommandé cette semaine que les évaluations cliniques soient poursuivies pour les deux vaccins candidats, sur la base des données précliniques et des premières données cliniques disponibles. Les laboratoires pharmaceutiques ont été informés lundi. Les vaccins candidats seront inclus dans l'essai une fois les approbations nationales obtenues.

« Le fait que ces vaccins soient prêts à rejoindre les essais cliniques témoigne du pouvoir de la science et du partenariat », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. « Je remercie les scientifiques, les professionnelles et professionnels de santé et les partenaires, en République démocratique du Congo et dans le monde entier, qui nous ont menés jusqu'ici, et en particulier les personnes qui prennent part à l'essai. Leur participation permettra d'obtenir des données vitales qui pourraient contribuer à sauver des vies. À eux seuls, les vaccins ne suffiront pas pour mettre fin à cette épidémie, mais ils pourraient devenir un nouvel outil puissant pour la maîtriser. »

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L'Institut national de recherche biomédicale, l'entité nationale chargée de la recherche biomédicale et en santé publique de la République démocratique du Congo, dirige l'essai clinique avec le soutien de l'Université d'Anvers (Belgique), de l'OMS, d'Epicentre, de Médecins Sans Frontières, de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et des Centres africains de prévention et de contrôle des maladies. La mise au point rapide des vaccins candidats est rendue possible grâce aux investissements de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies.

Le projet Tumaini a pour finalité de tester plusieurs vaccins candidats dans le cadre d'un seul et même essai, selon une approche de vaccination en anneau consistant à recruter les contacts de personnes chez qui la maladie à virus Bundibugyo a été confirmée.

Ce projet s'appuie sur une approche pionnière adoptée par l'OMS et ses partenaires lors de l'épidémie d'Ebola qui a frappé l'Afrique de l'Ouest il y a dix ans, dans le cadre de laquelle un essai historique réalisé en Guinée visait à déterminer l'efficacité du vaccin Ervebo contre le virus Ebola, également connu sous le nom de virus Ebola Zaïre. L'Ervebo est le premier vaccin dont l'efficacité contre le virus Bundibugyo est à présent évaluée dans le cadre d'un essai Tumaini.

Quatre anneaux de vaccination sont déjà en place, et plusieurs autres sont en préparation. Les anneaux comprennent des contacts de personnes atteintes de la maladie d'Ebola ou qui en sont décédées.

La recherche sur les traitements potentiels progresse également. L'essai PARTNERS, lancé en juillet sous le parrainage de l'OMS, vise à déterminer si l'anticorps monoclonal MBP134, l'antiviral remdésivir, ou une association des deux peuvent améliorer la survie des personnes chez qui la maladie à virus Bundibugyo a été confirmée. En outre, le maftivimab sera bientôt ajouté à l'essai afin d'évaluer son utilisation comme traitement potentiel. Une étude complémentaire sur la prophylaxie post-exposition par obeldesivir est en cours.

L'OMS soutient la recherche dans le cadre de la flambée de maladie à virus Bundibugyo par l'intermédiaire de son schéma directeur en matière de R-D et du Programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire, y compris par l'élaboration de protocoles de recherche, la fourniture de conseils stratégiques et techniques, la coordination des partenaires et le soutien opérationnel en vue d'intégrer des études rigoureuses et éthiques à la riposte.

Les premiers résultats des essais en matière de traitement sont attendus dans les mois à venir, début 2027 en ce qui concerne les résultats de l'essai portant sur les vaccins.

À propos de l'OMS

Consacrée au bien-être de toutes et de tous et guidée par la science, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est la cheffe de file et le porte-drapeau des efforts mondiaux visant à donner à chaque personne, où qu'elle se trouve, la chance de mener une vie sûre et en bonne santé.

Elle est l'institution du système des Nations Unies chargée de la santé et forme le trait d'union entre les pays, les partenaires et les personnes dans plus de 150 endroits pour diriger la riposte mondiale aux urgences sanitaires, prévenir les maladies, s'attaquer aux causes profondes des problèmes de santé et élargir l'accès aux médicaments et aux soins de santé. Notre mission est d'aider tous les pays à promouvoir, garantir et protéger la santé.

« Unissons-nous pour la santé. Soutenons la science », le thème de la Journée mondiale de la santé 2026, marque le coup d'envoi d'une campagne d'un an visant à mettre en avant la science comme fondement de la protection de la santé et du bien-être dans le monde.