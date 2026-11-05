Gabon: Visite d'État en Chine du Président de la République - Découverte de la « Vallée des robots »

5 Novembre 2026
Gabonews (Libreville)

Dans le cadre de sa visite d'État en République populaire de Chine, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu à la Vallée des robots de Zhangjiang, dans le district de Pudong, à Shanghai, pôle d'excellence chinois dans les domaines de la robotique et de l'intelligence artificielle.

Au coeur de cet écosystème de près de 4 km², le Chef de l'État a découvert plusieurs innovations de pointe : des robots médicaux capables d'assister des interventions chirurgicales de haute précision et d'accompagner la rééducation des patients, des robots industriels destinés à l'automatisation des usines intelligentes, ainsi que des robots de service et de sécurité conçus pour les entreprises et les collectivités.

Ces avancées illustrent le choix fait par la Chine de l'innovation technologique comme levier de développement économique et industriel.

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Cette immersion conforte la vision du Président Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA d'un Gabon connecté, engagé dans la transformation numérique de ses administrations et de ses entreprises. Les technologies découvertes à Shanghai ouvrent des perspectives concrètes pour la modernisation des services publics, la santé, la sécurité et la compétitivité des entreprises gabonaises.

Elles dessinent aussi un nouveau champ pour la coopération sino-gabonaise : formation d'ingénieurs et de techniciens, transfert de technologies et de compétences, développement de solutions adaptées aux réalités du pays.

La jeunesse gabonaise en sera la première bénéficiaire. L'intelligence artificielle, la robotique et les métiers du numérique constituent des filières de formation, d'entrepreneuriat et d'emplois qualifiés pour les jeunes Gabonais, qui s'y intéressent de plus en plus.

Cette étape traduit la volonté du Chef de l'État de faire de l'innovation un moteur de la transformation économique et sociale du Gabon, et de donner à sa jeunesse les moyens de s'approprier les technologies de demain.

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