Madagascar: Question à choix multiple

L'une des « fanavaozana » que les nouveaux tenants du pouvoir pourraient apporter concerne le mode de référendum.

Question à choix multiple

Les électeurs n'auront plus à voter pour un « oui » ou pour un « non » lors du prochain référendum constitutionnel, qui sera organisé après la concertation nationale, mais avant la présidentielle. L'arbitre constitutionnel n'a pas sorti le carton rouge contre l'idée d'un référendum à plusieurs options avancée par le colonel au béret vert. Un référendum à choix multiple, semblable au système de questions à choix multiple (QCM) à l'université, qui amène bon nombre d'étudiants indécis à jouer à pile ou face pour cocher A, B, C ou encore D.

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Une méthode similaire au jeu de hasard qui pourrait influer sur le comportement électoral à l'occasion de la prochaine consultation référendaire, où les électeurs auront à choisir entre plusieurs types de Constitution. Un choix peu évident pour le citoyen lambda, voire même pour l'électeur averti, dont le vote ne vaut pas deux puisque le principe « un homme, une voix » restera la règle, quel que soit le mode de référendum retenu. Après le vieux réflexe qui consistait à dire machinalement « oui » lors des précédents référendums constitutionnels, une frange importante du corps électoral risque de voter au pif, faute de maîtriser les différents types de Constitution soumis à son choix. Pour ne citer que la Constitution de type parlementaire ou celle de type présidentiel.

Il y a même le semi-parlementaire et le semi-présidentiel, qui sont plus ou moins adaptés au système politique malgache, coutumier de la demi-mesure, même si le panachage ne sera pas de mise en 2027. L'électeur ne pourra pas choisir une Constitution avec un zeste de ceci et une dose de cela. Entre les différentes options proposées (État unitaire ou État fédéral), ce sera à prendre ou à laisser. Et non pas à prendre à l'essai, car une fois adoptée, la nouvelle Constitution régira la République, dont la refondation rappelle un QCM auquel la HCC vient de répondre par un « OUI ».