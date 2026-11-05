Madagascar: Anosibe - Un braqueur armé abattu lors d'un échange de tirs avec la police

Une opération spéciale menée par le Service anti-gang de la police (SAG) dans les secteurs d'Anosibe et de Namontana a tourné à l'affrontement armé. Un individu soupçonné de participer à des attaques à main armée a été mortellement blessé lors d'un échange de tirs avec les policiers.

Les agissements d'un groupe de braqueurs opérant dans les quartiers d'Anosibe et de Namontana, dans le 4e arrondissement de la Commune urbaine d'Antananarivo, étaient dans le collimateur du Service anti-gang (SAG) depuis plusieurs jours. Selon les renseignements recueillis par les policiers, ces individus changeaient régulièrement de secteur et avaient récemment modifié leurs horaires d'opération. Leurs attaques étaient notamment signalées entre 19 et 21 heures. Mardi soir, vers 20h15, un informateur a alerté le SAG de la présence de Sedra Kely et de ses complices à Anosibe Tsena, aux environs du marché d'Anosibe.

Le groupe aurait été en train de repérer ses prochaines victimes, avec des armes en sa possession. Une équipe du SAG s'est immédiatement rendue sur place et a mis en place un dispositif d'interception. Vers 20h30, des policiers en civil ont croisé les suspects. Ces derniers les auraient pris pour de simples commerçants rentrant chez eux à une heure tardive. Ils se seraient alors approchés en sortant leurs armes, apparemment pour les dépouiller. Mais l'absence de crainte affichée par les policiers aurait éveillé les soupçons de l'un des malfaiteurs.

Dès qu'il a compris qu'il avait affaire aux forces de l'ordre, celui-ci aurait ouvert le feu avant de prendre la fuite. Ses complices ont également détalé pour disparaître dans les ruelles sombres du quartier d'Anosibe, abandonnant dans leur course trois cartouches de calibre 12. Face à cette attaque, les policiers ont dû faire usage de leurs armes pour assurer leur défense.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une fusillade s'en est suivie au cours de laquelle l'un des suspects a été atteint par balle et s'est effondré. Une arme à feu de fabrication artisanale a été retrouvée à ses côtés. Transporté en urgence vers un établissement hospitalier, il a succombé à ses blessures en cours de route. Les recherches engagées par les éléments du SAG se sont poursuivies afin de retrouver les fugitifs. La suite de l'enquête a été confiée à la Brigade criminelle.