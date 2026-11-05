Madagascar: Groupement des partis politiques centristes - Appel à la libération des prisonniers politiques

5 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le Groupement des partis politiques centristes appelle à la libération des prisonniers politiques et à l'apaisement du climat social. Son coprésident et porte-parole, Fidèle Rabemananjara, a présenté les propositions du groupement sur la situation nationale. Le mouvement demande également le respect des droits fondamentaux, de la liberté d'expression et des garanties démocratiques. « La libération des prisonniers politiques constitue une étape importante pour retrouver un climat d'apaisement », défend le groupement.

Concertation

Le groupement estime que les difficultés politiques et les problèmes de gouvernance nécessitent une analyse approfondie. Il propose de réexaminer les accords et engagements antérieurs relatifs au développement national. Il insiste aussi sur l'autonomie et l'efficacité des institutions chargées du contrôle et de la gouvernance. La préservation de l'identité culturelle malagasy et la protection du patrimoine national ont également été évoquées.

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Pour sa part, Fidèle Rabemananjara a porté l'appel du groupement à une concertation entre les formations politiques et les autorités de la Transition. « L'intérêt supérieur de la nation doit primer sur les divergences partisanes », souligne le parti politique, qui estime qu'un dialogue inclusif permettra de rechercher des solutions durables aux difficultés du pays.

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