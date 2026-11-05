Congo-Kinshasa: Rencontre James Swan et Joseph Kabila - Un signe encourageant pour le processus de paix

Le Collectif des organisations de la société civile pour la paix au Sud-Kivu a salué, mardi 3 novembre, la rencontre entre le chef de la MONUSCO, James Swan et le responsable du Front pour la refondation de la Nation (FRN), Joseph Kabila. Pour cette structure citoyenne, cet échange constitue un signe encourageant pour les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, durement éprouvées par des années de conflit.

Son modérateur, Hypocrate Marume, estime que cette initiative pourrait ouvrir la voie à un retour du dialogue entre les différentes parties impliquées dans la crise. Il appelle les protagonistes à faire du respect du cessez-le-feu et du rétablissement de la paix une priorité absolue afin de mettre un terme aux souffrances des communautés affectées.

Selon lui, les habitants des provinces en conflit continuent de subir les conséquences humanitaires et économiques de l'insécurité. « La population n'a pas encore réellement eu le temps de souffler et de goûter à la paix tant attendue », souligne-t-il, exprimant l'espoir que les concertations en cours au Nord-Kivu avec les nouvelles autorités du FRN permettront d'aborder les causes profondes de la crise.

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Hypocrate Marume exhorte également les partenaires engagés dans les efforts de médiation à renforcer leur implication afin de favoriser un dialogue inclusif entre les différentes parties. Il estime qu'un tel cadre pourrait contribuer à créer les conditions nécessaires au retour de la paix dans l'Est du pays.

Le modérateur du Collectif attire par ailleurs l'attention sur les difficultés économiques auxquelles font face les populations. Selon lui, la paralysie de nombreuses activités bancaires et la faible circulation des flux financiers aggravent la précarité des ménages. Il espère que les discussions engagées permettront de relancer progressivement les activités économiques et d'améliorer les conditions de vie des habitants touchés par le conflit.