Congo-Kinshasa: La prolifération de pharmacies non réglementées préoccupe les habitants de Bunia

La multiplication des points de vente de médicaments à Bunia suscite des inquiétudes croissantes parmi les habitants. Ces derniers dénoncent l'existence de structures fonctionnant en dehors des normes requises, où des médicaments seraient parfois vendus sans ordonnance et sans encadrement adéquat.

Dans le chef-lieu de l'Ituri, plusieurs habitants observent une augmentation du nombre de pharmacies et dépôts pharmaceutiques. Selon eux, certains établissements ne disposeraient pas du personnel qualifié nécessaire pour orienter correctement les patients sur l'utilisation des médicaments.

Cette situation favoriserait le recours à l'automédication, une pratique souvent dénoncée par les professionnels de santé en raison des risques qu'elle peut représenter pour les patients.

Pour les habitants, le manque de contrôle du secteur expose la population à des traitements inadaptés, à des erreurs de dosage ainsi qu'à d'autres complications sanitaires.

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Renforcer les contrôles

Face à ces préoccupations, plusieurs citoyens appellent les autorités sanitaires à renforcer les inspections et à faire respecter les normes encadrant la vente de médicaments.

Ils souhaitent également que des mesures soient prises pour mieux encadrer les activités des pharmacies et protéger les consommateurs contre les risques liés à la commercialisation irrégulière des produits pharmaceutiques.

Au moment de la rédaction de cet article, l'inspecteur provincial chargé du suivi du secteur pharmaceutique n'avait pas encore réagi aux préoccupations exprimées par les habitants, malgré les tentatives de contact de Radio Okapi.