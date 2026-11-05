Congo-Kinshasa: Les violations des droits humains en hausse de 6 % en août

Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) a recensé 491 violations et atteintes aux droits humains en République démocratique du Congo au cours du mois d'août 2026. Selon son dernier rapport, publié ce mercredi 4 novembre, ces incidents ont fait au moins 1 264 victimes et traduisent la persistance de l'insécurité, particulièrement dans l'Est du pays.

Comparativement au mois de juillet, où 464 cas avaient été documentés, le nombre de violations enregistrées a progressé d'environ 6 %.

L'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu demeurent les principaux foyers de violences. Les attaques contre les populations civiles et les affrontements entre groupes armés et forces gouvernementales continuent d'alimenter cette détérioration de la situation des droits humains.

Cette insécurité persistante a également contribué à l'augmentation du nombre de personnes déplacées internes, estimé à 6,1 millions à la fin du mois d'août, contre 5,8 millions un mois plus tôt.

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Les violences sexuelles en forte progression

Le rapport met également en lumière une recrudescence des violences sexuelles liées au conflit.

Au total, 230 victimes ont été recensées en août à travers 65 incidents documentés. Parmi elles figurent 166 femmes et 64 filles.

Le BCNUDH relève une augmentation de plus de 200 % par rapport au mois précédent, signe de la vulnérabilité persistante des populations vivant dans les zones affectées par les conflits armés.

Les provinces relativement épargnées par les conflits ne sont pas restées à l'abri des violations des droits humains.

Le BCNUDH y a enregistré 79 cas en août, contre 47 en juillet, ce qui représente une hausse de 68 %.

Poursuite des actions judiciaires

En matière de lutte contre l'impunité, les tribunaux militaires ont jugé six dossiers impliquant cinq militaires des FARDC et un policier de la PNC.

Les prévenus ont été reconnus coupables d'infractions liées à des violations des droits humains.

Le rapport signale également que trois militaires des FARDC ont été condamnés à la peine capitale au cours de la période examinée.