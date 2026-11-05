Ile Maurice: Hommage aux ancêtres à Antoinette Phooliyar

4 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Sumeet Mudhoo

Une cérémonie de dépôt de gerbes s'est tenue ce mercredi 4 novembre au Lotus Monument, à Antoinette Phooliyar, Barlow, dans le cadre des commémorations du 192e anniversaire de l'arrivée des travailleurs engagés à Maurice.

Cet événement a été l'occasion de rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui, par leur courage, leurs sacrifices et leur travail, ont contribué à la construction de l'île Maurice d'aujourd'hui.

Présent à la cérémonie, le ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea, a souligné l'importance de préserver la mémoire de ces ancêtres et de reconnaître leur contribution au développement du pays. Il a rappelé que cette cérémonie constituait avant tout un devoir de mémoire et de reconnaissance envers les générations passées. Selon lui, c'est grâce aux efforts et aux sacrifices de ces travailleurs que Maurice est devenue la belle île que nous connaissons aujourd'hui.

La Première ministre par intérim, Arianne Navarre-Marie, a également assisté à cette cérémonie, aux côtés de plusieurs ministres et d'autres personnalités.

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