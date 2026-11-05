Ile Maurice: Sam's Boutique - Eesha Nathoo fait de sa passion pour les peluches un business

À Chemin-Grenier, Sam's Boutique est née d'une passion pour les ours en peluche. À l'origine de cette aventure, Eesha Nathoo, qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat à seulement 16 ans, avec le soutien de sa famille. Lancée en mars 2020, son activité a progressivement évolué, en parallèle de son parcours académique.

Avec un capital initial d'environ Rs 11 000 fourni par sa mère, Eesha commence par commercialiser des teddy bears provenant de fournisseurs locaux. Sa tante l'accompagne dans ses premières démarches, notamment dans la recherche de fournisseurs fiables et l'apprentissage de la gestion d'une entreprise. Son père contribue également au fonctionnement du commerce, en assurant les livraisons et en tenant la boutique lorsque les études de sa fille ne lui permettent pas d'être présente.

«Ce qui a commencé comme une simple passion pour les peluches est devenu une véritable aventure entrepreneuriale», explique-t-elle. Un an après le lancement, la jeune entrepreneure décide de franchir une nouvelle étape en se tournant vers l'importation. Son objectif est alors de proposer des produits originaux, encore peu disponibles sur le marché local. Elle doit ainsi se familiariser avec les fournisseurs étrangers, le transport, les coûts d'importation et les risques liés à cette activité.

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En parallèle, Eesha Nathoo poursuit ses études. Après le School Certificate et le Higher School Certificate, elle entreprend un Bachelor of Science in Economics and Finance à l'université de Maurice. Concilier études et gestion de son commerce lui demande une organisation rigoureuse, de la discipline et une bonne capacité d'adaptation. Une expérience qui lui permet également de développer son sens des responsabilités et sa résilience.

Des cadeaux chargés d'émotion

Aujourd'hui, Sam's Boutique propose toujours des peluches et des teddy bears, mais son offre s'est élargie à d'autres jouets et à des articles saisonniers, notamment des sapins et des décorations de Noël. Sa clientèle, composée de personnes de différentes générations, se tourne vers la boutique pour diverses occasions : fête des Mères, anniversaire ou simplement pour faire plaisir à un proche. Pour Eesha Nathoo, cette dimension émotionnelle est au coeur de son activité. Derrière chaque achat se trouve souvent une occasion particulière ou une envie de partager un moment de bonheur.

Les réseaux sociaux jouent également un rôle important dans le développement du commerce. Depuis ses débuts, Sam's Boutique mise notamment sur TikTok et Facebook pour promouvoir ses produits et accroître sa visibilité. Au fil des années, l'entrepreneure a appris à gérer les difficultés et à s'adapter aux exigences de son activité. Le passage à l'importation, notamment, lui a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. Les erreurs rencontrées en chemin ont également contribué à améliorer progressivement sa gestion du commerce.

Le soutien familial reste essentiel. Son père s'occupe généralement de la boutique, tandis que les autres membres de la famille viennent prêter main-forte durant les périodes de forte activité. Eesha Nathoo puise également son inspiration auprès de sa grand-mère, elle-même femme d'affaires, ainsi que de sa mère, de sa soeur et de sa tante. Pour la suite, elle souhaite élargir davantage son offre tout en préservant l'esprit qui a accompagné les débuts de Sam's Boutique.

«Je ne vends pas seulement des teddy bears ; je répands le bonheur», résume-t-elle.